女優有村架純（33）が2月24日投稿のインスタグラムで公開した「ベッド写真」をめぐり、さまざまな臆測が流れている。グリーン系シースルーのトップスを着て、うつぶせや横向きでごろんとした自然体のポーズでほほ笑むショットはピントが少しずれていて、《親しい人に撮ってもらったよう》《お泊まりっぽい》《誰といるの？彼氏？》などと、ネットをざわつかせているのだ。

「有村さんはデビュー当初から清純派女優のイメージが強く、ファンからは『お嫁さんにしたいナンバーワン』と支持されてきました。素直で飾らない礼儀正しさがあり、たいていは肩や脚を露出しない清楚なファッションなのですが、それらとは印象の違う写真ですので、ファンも驚いているのでしょう」

とは、某スポーツ紙芸能デスクだ。

「なるほど投稿には“写真集の”と絵文字を添えて書かれていますが、リラックスした自然な瞬間を捉えたオフショットにも見え、誰が撮ったのか、どういうシチュエーションだったのかなどは公表されていません。そのため交際や結婚などの“匂わせ”の可能性もあるかもしれませんけど、今のところ何の発表も、確定情報はない状況です。デビュー3年目ごろ、清純派イメージを嫌い、悩んでいたこともあるそうですから、イメチェンというか、ちょっと冒険したくなっただけかもしれませんけど」（同）

■恋多き女の「現在地」と、30歳前後としていた結婚への願望

有村は芸能マスコミには恋多き女として報じられ、これまで何度も交際報道があり、直近ではアイドルグループ「King＆Prince」の高橋海人（26）との交際説を報じられている。

「2020年のドラマ『姉ちゃんの恋人』（フジテレビ系）で共演し、23年に交際を報じられ、半同棲とされました。両事務所とも『仲良くさせていただいている』と交際を認めるようなコメントを出したのですが、それ以降、何の発表もなく、3年が経っています。その間、破局説と交際継続説が報じられ、一部週刊誌は今年2月に電撃婚と報じましたが、いずれも臆測の範囲を出ていない。高橋さんのアイドル活動や年齢差が結婚の障壁として指摘されたこともありましたが、交際継続かも分かっていない。私生活はナゾに包まれているんです」（前出のスポーツ紙芸能デスク）

同じインスタで、有村は25年12月にも太ももをあらわにしたショットを公開しているが、それについても説明などは一切なかったそうだ。有村を取材する芸能ライターはこう言う。

「有村さんは恋愛や結婚観について、過去のインタビューで繰り返し語っています。自分は大切な人には尽くすタイプで、理想の結婚相手は穏やかで落ち着いた人、包容力があり真面目で正直、小さいことに気づける気遣い上手の人だそうです。仕事に真剣で熱量があり、人を傷つけない誠実さやユーモアがあり、年上で落ち着いた人が好み。そして、お互いを尊重し成長し合える関係がいい。そういう相手と、自然体で穏やかな家庭を理想としている。焦らず自然なタイミングでいいけど、結婚年齢の理想は30歳前後。仕事と子育ての両立を望み、子どもについては『授かるなら絶対ほしい』と目を輝かせていました。そういうエピソードからみると、結婚願望は強く、だけど、何らかの理由でゴールインできないもどかしさのようなものもあるのかもしれませんね」

そうした過去のコメントからみると、ベッド写真は意味深に見えてくる。有村の目線は誰に向けられ、何を訴えているのだろうか。

