品薄・トラブルも続出…「ボンボンドロップシール」は一過性ブームか、新たな文化か
小学生から大人まで、社会現象となっている「ボンボンドロップシール」と「シール帳」ブーム。キラキラと輝くシールを交換したり、自分だけの世界観で手帳を埋め尽くしたりする魅力に、世代を超えた多くの人たちが夢中になっている。
ボンボンドロップシール（ボンドロシール）はサンリオやポケモン、ディズニーなど人気キャラクターとコラボし、その人気はますます過熱。ほかにも、サンリオのシステムシール手帳が付録として付いた『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』（扶桑社）は発売前から完売し、6万部の重版を決定。累計12万部が即完売するほどの人気など、ブームは各方面に広がっている。
「手に入らないのであれば」と自作する人も増え、ボンドロでボンドが品薄になるなど、思わぬところまで、その余波は広がっている。
一方、ブームの過熱によって品薄や子供たちの間でのトラブルといった問題も起きている。このブームは一体どこから来て、どこへ向かうのか。一過性の流行で終わるのか、それとも新たな文化として定着するのか。元“JK社長”として知られ、若者研究の第一人者である椎木里佳さんに、ブームの実態と背景、そして未来について話を聞いた。
◆女子中高生から始まった熱狂。若者発トレンド拡散のメカニズム
いまだ熱気は冷めず、工場はフル稼働でも出荷が追いつかないボンボンドロップシール。そもそも、若者たちの間ではいつ頃から人気が出始めたのか。
「人気が出始めたのは2024年の頃からで、JC・JKの間ではもう1年以上ブームは続いている状況です。2025年の初期くらいから広い世代で徐々に盛り上がりだしたという感じでしょうか。
昨今、昔のものがリバイバルするブーム、例えばプロフィール帳であるとか、いわゆる『平成レトロ』のようなブームは、今のJC・JKの子たちが先に火をつけて、それが上の世代に広がっていくんです。
平成を生きた30代くらいの方たちが『懐かしい』『ブームになってくれて嬉しい』と感じて好きになる。そして、その子供世代である小学生にまで普及していく。ギャル文化もそうですし、多くのものがそういう流れでブームになっています。
最近では、『孫が欲しがっているみたいで』と子供たちのおじいちゃん・おばあちゃん世代までが関心を持ち始めています。
一方、他の世代の方たちに一気に広がってしまうと、JC・JKが発信していたものの希少性がなくなってしまう。彼女たちが今一番の発信力を持っているので、その層が離れてしまうと、ブームは徐々に下火になります。そしていずれ世の中全体としても『なんとなくもう終わったよね』という流れになってしまうんです」（椎木里佳さん）
JC・JKの間で流行り始めたきっかけは、インフルエンサーではなく、普通のJC・JKたちのSNS投稿からだったという。
「きっかけを厳密に定めるのは難しいですが、TikTokのDIY動画がきっかけになった面はあると思います。もともとシール帳やシール交換は、トレンドにかかわらず楽しんでいた層がJC・JKの中にも一定数存在していました。
ただ、その子たちがやっていたものとは少し違って、交換するためというよりはもっとコレクション性を高めて、『私のシール帳』をどうやって作るかというアート作品のように作り上げた動画が流行ったんです。
クリアなバインダーのシール帳を買ってきて、ピンセットで丁寧にシールを配置していく様子を、ASMR的な感じで動画にしていたんですね。それを何枚も重ねて、分厚くなった手帳をめくっていくと、すごく可愛い、みたいな。
そういう動画が少しずつ作られ始めて、『これ可愛い、自分も真似してやってみよう』と、DIY動画を見ながら実際に作ってみるJC・JKが増えていきました。そうすると、SNS上にユーザーが作ったコンテンツ（UGC）が溢れてくるので、それを見た他の人も『ちょっとやってみようかな』と広がっていった感はあります」（椎木さん）
ボンボンドロップシール（ボンドロシール）はサンリオやポケモン、ディズニーなど人気キャラクターとコラボし、その人気はますます過熱。ほかにも、サンリオのシステムシール手帳が付録として付いた『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』（扶桑社）は発売前から完売し、6万部の重版を決定。累計12万部が即完売するほどの人気など、ブームは各方面に広がっている。
一方、ブームの過熱によって品薄や子供たちの間でのトラブルといった問題も起きている。このブームは一体どこから来て、どこへ向かうのか。一過性の流行で終わるのか、それとも新たな文化として定着するのか。元“JK社長”として知られ、若者研究の第一人者である椎木里佳さんに、ブームの実態と背景、そして未来について話を聞いた。
◆女子中高生から始まった熱狂。若者発トレンド拡散のメカニズム
いまだ熱気は冷めず、工場はフル稼働でも出荷が追いつかないボンボンドロップシール。そもそも、若者たちの間ではいつ頃から人気が出始めたのか。
「人気が出始めたのは2024年の頃からで、JC・JKの間ではもう1年以上ブームは続いている状況です。2025年の初期くらいから広い世代で徐々に盛り上がりだしたという感じでしょうか。
昨今、昔のものがリバイバルするブーム、例えばプロフィール帳であるとか、いわゆる『平成レトロ』のようなブームは、今のJC・JKの子たちが先に火をつけて、それが上の世代に広がっていくんです。
平成を生きた30代くらいの方たちが『懐かしい』『ブームになってくれて嬉しい』と感じて好きになる。そして、その子供世代である小学生にまで普及していく。ギャル文化もそうですし、多くのものがそういう流れでブームになっています。
最近では、『孫が欲しがっているみたいで』と子供たちのおじいちゃん・おばあちゃん世代までが関心を持ち始めています。
一方、他の世代の方たちに一気に広がってしまうと、JC・JKが発信していたものの希少性がなくなってしまう。彼女たちが今一番の発信力を持っているので、その層が離れてしまうと、ブームは徐々に下火になります。そしていずれ世の中全体としても『なんとなくもう終わったよね』という流れになってしまうんです」（椎木里佳さん）
JC・JKの間で流行り始めたきっかけは、インフルエンサーではなく、普通のJC・JKたちのSNS投稿からだったという。
「きっかけを厳密に定めるのは難しいですが、TikTokのDIY動画がきっかけになった面はあると思います。もともとシール帳やシール交換は、トレンドにかかわらず楽しんでいた層がJC・JKの中にも一定数存在していました。
ただ、その子たちがやっていたものとは少し違って、交換するためというよりはもっとコレクション性を高めて、『私のシール帳』をどうやって作るかというアート作品のように作り上げた動画が流行ったんです。
クリアなバインダーのシール帳を買ってきて、ピンセットで丁寧にシールを配置していく様子を、ASMR的な感じで動画にしていたんですね。それを何枚も重ねて、分厚くなった手帳をめくっていくと、すごく可愛い、みたいな。
そういう動画が少しずつ作られ始めて、『これ可愛い、自分も真似してやってみよう』と、DIY動画を見ながら実際に作ってみるJC・JKが増えていきました。そうすると、SNS上にユーザーが作ったコンテンツ（UGC）が溢れてくるので、それを見た他の人も『ちょっとやってみようかな』と広がっていった感はあります」（椎木さん）