２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円１３銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円１９銭前後と同５０銭程度のユーロ安・円高だった。



この日に米労働省が発表した前週分の新規失業保険申請件数は２１万２０００件となり、市場予想ほど悪化せず米労働市場の底堅さが示された。また、金先物をはじめ貴金属相場の下落を受け、豪ドルなどコモディティ通貨売り・ドル買いが優勢となり、これが対円でのドル買いに波及したこともあり、ドル円相場は一時１５６円４３銭まで上伸した。ただ、その後はイラン情勢を巡る警戒感などを背景に米長期金利が低下したことがドルの重荷となる形で軟化。読売新聞オンランが２６日に日銀の植田和男総裁がインタビューで利上げを続ける姿勢を示したと報じたほか、日銀の高田創審議委員が２６日の講演で追加利上げの必要性を改めて強調したことから円買い・ドル売りが入りやすい面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７９７ドル前後と前日と比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS