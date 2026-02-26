アニムサ祭開催記念『機動警察パトレイバー EZY』オリジナル手帳プレゼントin 三鷹駅北口商店会
三鷹駅北口商店会は、武蔵野市のアニメ・マンガ文化発信プロジェクト「アニメノムサシノ」が主催した「アニムサ祭」の開催を記念し、まち回遊キャンペーンを開催中だ。期間は2026年2月28日まで。期間中、対象店舗にて1,000円（税込）以上のお買い上げのお客様に、『機動警察パトレイバー EZY』のオリジナル手帳を数量限定でプレゼントする。
■残量目安つきGoogle Map
残量は「残量目安つきGoogle Map」で確認することができる。
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=11HSCA49_MCcHswYGVkIQgqWZAOwzfuo&usp=sharing
※残量の目安を色で示している。来店の際に確認すること。
オリジナル手帳配布中店舗(2月25日時点で在庫がある店舗のみ)
・かねしげひろ：0422-27-8675 東京都武蔵野市中町1-3-1 1Ｆ
・Bar Alley：0422-90-9676 東京都武蔵野市中町1-21-9
・フェルマータ：0422-38-8616 東京都武蔵野市西久保2-12-9
・風ノ鼓：0422-56-8886 東京都武蔵野市西久保1-5-10 福留ビル 2F
・くまはら川：0422-54-0607 東京都武蔵野市中町1-9-1 1F
・易木屋：0422-27-8224 東京都武蔵野市中町1-13-2
・鮨 割烹 福松 三鷹店：0422-60-7708 東京都武蔵野市中町1-14-5 松屋フーズ本社ビル B1Ｆ
お買い上げにつきおひとり様1冊まで。 © HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会
＜キャンペーン概要＞
キャンペーン名：アニムサ祭開催記念『機動警察パトレイバー EZY』オリジナル手帳プレゼント in 三鷹駅北口商店会
実施期間：2025年2月22日（土）〜 2月28日（土）
実施場所：三鷹北口商店会 参加店舗
参加方法：期間中、対象店舗にて1,000円（税込）以上のお買い上げで、オリジナル手帳を1冊プレゼント
プレゼント品：『機動警察パトレイバー EZY』オリジナル手帳数量合計1,000セット限定（なくなり次第終了）
■『機動警察パトレイバー EZY』とは
© HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会
「機動警察パトレイバー」シリーズの新作アニメーション作品『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』。
“あれから”30年のときを経た新作に期待が寄せられている。
【STAFF】
HEADGEAR PRESENTS
監督：出渕裕
脚本・シリーズ構成：伊藤和典
キャラクター原案：ゆうきまさみ
コスチュームデザイン協力：高田明美
キャラクターデザイン・総作画監督：佐藤嵩光
演出：海宝興蔵
メカニカルデザイン：海老川兼武・渭原敏明
ディスプレイデザイン：佐山善則
美術：菊地正典・秋山優太
色彩設計：伊藤由紀子
撮影監督：大河内喜夫
編集：仙土真希（REAL-T）
CG監督：森泉仁智
CG制作：GAZEN・J.C.STAFF CG部
音響監督：若林和弘
音響効果：山田香織
音響制作：マジックカプセル
音楽：川井憲次
エグゼクティブプロデューサー：真木太郎
プロデューサー：町田有也
アニメーションプロデューサー：松倉友二(J.C.STAFF)
アニメーション制作：J.C.STAFF
プロデュース：GENCO
配給：松竹ODS事業室・バンダイナムコフィルムワークス
製作：機動警察パトレイバー EZY製作委員会
© HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会
『機動警察パトレイバー EZY』全8話・全3章構成にて劇場公開決定！
File 1 2026年5月15日（金）劇場公開
File 2 2026年8月14日（金）劇場公開
File 3 2027年3月 劇場公開
【CAST】
久我十和 / 上坂すみれ
天鳥桔平 / 戸谷菊之介
平田紗季 / 小清水亜美
間 昭彦 / 小林親弘
柳井雄太 / 佐藤せつじ
柚木八久万 / 松村柚芽
佐伯貴美香 / 林原めぐみ
【『EZY』公式サイト】
URL：https://ezy.patlabor.tokyo/
【公式X】
@patlabor0810
【『パトレイバー』シリーズポータルサイト】
URL: https://patlabor.tokyo/
© HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会
■『機動警察パトレイバー』シリーズとは
© HEADGEAR
汎用人間型作業機械レイバーが普及した近未来の東京で、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威に立ち向かう「ロボットのお巡りさん」――特車二課の日常と活躍を描くメディアミックスプロジェクト、それが『機動警察パトレイバー』だ。
初期OVAシリーズからはじまり、当時の平均的なOVA商品よりも大幅な安価な4800円という価格設定戦略と、ロボットをシステムとして描く斬新な視点や精緻な東京の描写、個性豊かなキャラクターの日常に重きを置いたドラマなど内容面での高評価とが相まって大ヒットを記録。
さらにときを同じくして、漫画版も週刊少年サンデーにて連載が開始され、こちらも大きな好評を得る。OVAと漫画、メディアを超えたふたつの作品展開の相乗効果による人気を受け、『パトレイバー』は、その後も劇場版やTVアニメシリーズなど次々と、そして矢継ぎ早に新たな展開を発表。さらには小説やオーディオドラマ、ゲームと、メディアの枠組みを超えて多数の作品を生み出し、「メディアミックス」という手法を先駆的に用いた記念碑的プロジェクトとなった。
■「アニメノムサシノ」とは
2022年度からスタートしたマンガとアニメを活用した武蔵野市地域振興プロジェクト「アニメノマンガノムサシノ」。2025年度よりアニメ部門は「アニメノムサシノ」として実施されている。
2025年度は『機動警察パトレイバー EZY』第1話本編部分の初上映を含むイベント「第4回アニムサ祭」を実施。その他地域のクリエイター・クリエイティブ企業との各種取り組みや情報発信を行っている。
https://animan634.com/
© HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会
■アニメノマンガノムサシノ公式サイト
