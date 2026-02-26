Image: BRIGHT_DIY

会社や自宅でPCやスマホの画面を別画面で写したいこともありますよね。資料の共有だったり、動画鑑賞をリッチにしたりなど。でもケーブルで出力すると安定はする反面、取り回しや場所の問題が面倒なことも。

そんなときに便利なのが無線ミラーリングですが、今回はその中から「ミラーリングアダプターM2」をご紹介。Wi-Fi環境不要で送受信機を挿すだけで簡単に画面転送でき、PCやスマホの位置も自由かつ低遅延だから活躍シーンも幅広いのが特長。

おトクな先行セールも終了間近でしたので、改めて詳しく見ていきましょう。

設定不要、TVやPCに挿すだけ

Image: BRIGHT_DIY

「ミラーリングアダプターM2」はWi‑Fiなどのネットワーク環境や専用アプリも不要なお手軽無線アダプター。映像ソース側とモニター側にそれぞれ挿すだけですぐに映し出すことが可能。

Image: BRIGHT_DIY

受信側はHDMI、送信機はUSB‑C端子のため、WindowsやMacといったPCからiPhone、Android、ゲーム機など幅広く対応できます。

Image: BRIGHT_DIY

スマホはUSB-C端子かつ映像出力機能（DP Altモード）対応機種に限られます。また著作権保護のある映像やアプリはミラーリングできない場合もあるので、その点はご注意を。

フルHD、60Hzを低遅延で

Image: BRIGHT_DIY

対応する解像度はフルHD（1080p）かつ60Hzまで。高いフレームレートが求められるシューティングゲーム等には不向きですが、一般的な映像やゲームであれば必要十分な性能。

Image: BRIGHT_DIY

ちなみに遅延は約0.1秒とのことなので、映像のズレはほぼ気にしなくて大丈夫そうですよ。

仕事や自宅で活躍

Image: BRIGHT_DIY

会議でも配線いらずでサッと投影。スマホであれば充電しながらも使えるので長時間の利用もOK。ケーブルが届きにくい会場でも使えるのが便利ですね。

Image: BRIGHT_DIY

2つで約20gの軽量＆ケーブルレスなのでガジェットポーチでも邪魔になりません。画面共有の機会が多い人には便利だと思うのでぜひチェックしてみてください。

遅延わずか0.1秒！配線・設定・Wi-Fi不要の超ミニミラーリングアダプターM2 【36％OFF】13,980円 詳細をチェック

Source: machi-ya, YouTube