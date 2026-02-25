「袂を分かった」就任からわずか44日…英２部クラブが34歳指揮官を電撃解任。９試合で４分け５敗、一度も勝利に導けず

「袂を分かった」就任からわずか44日…英２部クラブが34歳指揮官を電撃解任。９試合で４分け５敗、一度も勝利に導けず