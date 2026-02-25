「袂を分かった」就任からわずか44日…英２部クラブが34歳指揮官を電撃解任。９試合で４分け５敗、一度も勝利に導けず
就任してから、わずか44日。早すぎる失職となった。
現地２月24日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）第34節で、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン（WBA）は、チャールトンと対戦。１−１で引き分けた。
試合後、WBAは今年１月11日に招聘したエリック・ラムジー監督との契約を解除したと発表。クラブの公式サイトで「ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンは、男子トップチームのヘッドコーチであるエリック・ラムジーと袂を分かった。アシスタントヘッドコーチのデニス・ローレンスもザ・ホーソンズ（WBAのホームスタジアム）を去った。クラブはエリックとデニスに対し、感謝の意を表するとともに、今後の活躍を祈る」と伝えた。
英公共放送『BBC』によれば、チャールトン戦後にウェールズ人指揮官は、次のように語ったという。
「私の仕事や将来に関する質問には、決して答えられないし、答えようとも思わない。私に罪がないとは言わない」
ラムジー監督は、これまでチェルシーU-23やマンチェスター・ユナイテッド、ウェールズ代表のアシスタントコーチ、MLS（メジャーリーグサッカー）のミネソタ・ユナイテッドの監督などを歴任。様々なチームで指導経験のある34歳は、低迷していたチームの再建を期待されていたが、初陣のミドルスブラ戦を２−３で落とすと、その後も勝利に導けず。公式戦９試合で４分け５敗の結果に終わった。
なお、今後はトップチームコーチのジェームズ・モリソンが暫定的にチームの指揮を執るようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
