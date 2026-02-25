¡ÚSBI¾Ú·ôÂ®Êó¡ÛÇ§¾ÚÊýË¡¤¬¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤«¤é¡ÖÅÅÏÃ¡×¤ØÊÑ¹¹¡¡2·î21Æü¤«¤é½ç¼¡Å¬ÍÑ¡¢ÅÐÏ¿¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤ò
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ñ»º±¿ÍÑYouTuber¤Î¾®ÎÓÎ¼Ê¿»á¡ÊBANK ACADEMY / ¥Ð¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¡¢¡Ö¡ÚÄ¶½ÅÍ×¡ÛSBI¾Ú·ô¤ÇÇ§¾ÚÊýË¡¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¡ªº£¤¹¤°¥³¥ì¤ò³ÎÇ§¤»¤è¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£SBI¾Ú·ô¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼è°ú»þÇ§¾Ú¡×¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ä¾¤Á¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤ÅÐÏ¿¾ðÊó¤È¤½¤Î¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÅÍ×À¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ÏSBI¾Ú·ô¤Î¡Ö¼è°ú»þÇ§¾Ú¡Ê¥ê¥¹¥¯¥Ù¡¼¥¹Ç§¾Ú¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ëÃ¼Ëö¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÄÉ²ÃÇ§¾Ú¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼è°ú»þ¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡ÖÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÐÏ¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÍÑ¤¤¤¿³ÎÇ§ºî¶È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÊÑ¹¹¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ°²èÆâ¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÊÆ³ô¥¢¥×¥ê¡×¤ä¡ÖHYPER SBI 2¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö2·î21Æü¡×¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥á¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡ÊPC¡¦¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î³ô¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¤Î¹ðÃÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿½ÅÍ×¤ÊÊÑ¹¹¤¬¡Ö¤µ¤é¤Ã¤ÈÎ®¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤â¤·ÅÐÏ¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¸Å¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¾Íè¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºßÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬Àµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢SBI¾Ú·ô¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢¡ÖMyÀßÄê¡×¤«¤é¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¾ðÊóÀßÄê¡¦ÊÑ¹¹¡×¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤Ç³ÎÇ§¡¦ÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È²èÌÌ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ»á¤ÏÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£Æü5Ê¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢2·î21Æü¤ÎÊÑ¹¹Å¬ÍÑ¤ËÈ÷¤¨¡¢ÁáµÞ¤ËÅÐÏ¿¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£¾ÜºÙ¤ÏSBI¾Ú·ô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¾ðÊóÀßÄê¡×¤è¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
