2026年2月19日、GoogleはYouTubeにて「YouTubeショッピング アフィリエイト プログラム」を開始。楽天市場とパートナーシップを締結したことを発表した。

「YouTubeショッピング アフィリエイト プログラム」とは、YouTubeクリエイターが動画内で紹介した商品をタグ付けし、視聴者はそこから購入ページに移動してショッピングができるというもの。そして購入と同時に、クリエイターも収益を得ることができるという仕組みだ。

視聴者はよりシームレスなショッピングができ、クリエイターにとっても新たな収益の柱になる可能性を秘めた今回のシステム。発表会にはGoogle日本法人代表・奥山真司氏やGoogle日本法人YouTube Japan代表・山川奈織美氏らが登壇。今回の取り組みについて紹介した。

■熱量を損なわない新しい買い物体験

クリエイターはYouTubeの管理画面からタグ付けする商品を選び、埋め込むだけ。さらに通常の動画以外にも、ライブ配信や過去動画にもタグ付けをすることが可能だという。そして山川氏は「自動タグ付け機能」についても解説。クリエイターが概要欄に記載した商品を、動画内の最適なタイミングで自動的にタグ付けをすることもできるようだ。この「自動タグ付け機能」によって、クリエイターの編集の手間が削減でき、手軽に「アフィリエイト プログラム」を使用することができる。

また、これまで視聴者は商品を購入するために動画を止めて、商品情報を検索するという手間がかかっていたところを、本機能によってそのまま楽天市場の購入ページに移動することができる。

さらに店舗側は、クリエイターを通して熱量の高いプロモーションができるというメリットもあるようだ。山川氏は「アフィリエイト プログラム」について「理想的な循環」と語り、2022年から実施しているショッピング機能に続く「新しい商品のかたち」と紹介した。

「アフィリエイト プログラム」はすでにアメリカ、韓国、インドネシアで実施されているようで、インドのライフスタイル系クリエイター「Manmeet Bhatia」はアフィリエイト収益が約70%増加、韓国のテック系クリエイター「SeungupKBD」はチャンネル収益の約9割が本機能によるものだと成功事例も紹介した。

そして山川氏は、大型クリエイターだけではなく、ニッチな分野に精通しているクリエイターや、熱狂的なファンがいるクリエイターにとっても「アフィリエイト プログラム」は「スキルを経済価値に変え、起業家として新たな一歩を歩む協力な武器になる」と説明した。

今回はパートナーシップを締結した楽天グループ株式会社代表取締役会長兼社長の三木谷浩史氏も登壇。「アフィリエイト プログラム」について「歴史の1ページに残る大きなパートナーシップ」と語り、期待を寄せた。

ゲストには、美容系YouTubeクリエイターの小田切ヒロが登壇。山川氏と対談を行い、クリエイター視点で感じた「アフィリエイト プログラム」の魅力を語った。

小田切は「アフィリエイト プログラム」を使って動画を制作し、「革命を感じた」とコメント。これまでは商品を探すために“検索”というワンクッションを挟まなければいけないため、購入に至るまでのあいだで視聴者の「熱量が落ちてしまう」と感じていたようだ。だが「アフィリエイト プログラム」では視聴者の“熱が冷めないうちに購入できる”ことが魅力だと分析した。

クリエイター視点では自動タグ付け機能なども含め「編集の負担が増えない」のも魅力だと語り、「発信スタイルを崩さずに活用できる」点が嬉しかったと語った。そして、クリエイターにとって新しい収入源になることについては「発信とビジネスを自然につなげられる」という部分がいいと感じたようで、ビジネスとしてもカジュアルに始められることができ、チャンスを掴めるクリエイターも現れるのではと語った。

YouTubeショッピングについては、「信頼できるクリエイターから納得して商品を選べる点が重要だ」と強調。商品そのものの良さにとどまらず、「どう使うのか」「どんな効果があるのか」「それによって生活がどう変わるのか」まで丁寧に伝えられることを、クリエイターとして常に意識していると明かした。そのうえで、そうした背景まで含めて理解したうえで購入できることこそ、YouTubeで買い物をする価値の高さにつながると説明した。

これまで視聴者があらためて“検索”をして商品を購入していた流れから、その過程が省略されたことによって、YouTubeクリエイターの信頼性や、いかに共感できるかが際立ったように感じる本機能。

最終的に購入を決めるのは視聴者だが、商品情報にくわえて誰がおすすめしているのかが、これまで以上に重視されるようになるだろう。動画のショッピングがどんなムーブメントを生み出すのか、その広がり方にも注目していきたい。

（文＝はるまきもえ）