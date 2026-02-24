「侍ジャパン強化合宿」（２４日、宮崎）

アドバイザーとして合宿に参加していたダルビッシュ有投手が、打ち上げ後に自身のＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）には「宮崎最後の夜は決起集会に参加させていただきました」などと記し、メンバーとの集合写真を投稿し「菊池くんが大量のワインを持ってきてくれて大変盛り上がり、あっという間の楽しい時間でした」と会の様子を明かした。

宮崎合宿後に侍ジャパンを離れるダルビッシュは「自分はここで家族のもとへ戻りますが選手の皆さんが健康に大会を迎え、東京ドームで躍動する姿が観られることを楽しみにしています」と仲間に期待。最後に「またマイアミで」と記し、東京ラウンドを勝ち抜いてマイアミのローンデポ・パークでの準々決勝以降での再会を心待ちにした。

フォロワーからは「ダルさんお疲れ様でした！」「またマイアミで、が短いのに全部入ってる。別れの言葉じゃなくて次の約束にしてるのめっちゃいい」「豪華な集合写真ですね！」「ダルありがとうー！マイアミで」などとコメントが寄せられた。

宮崎合宿最終日のこの日は手締めの後、投手陣がマウンド付近に集合。ダルビッシュを中心とした集合写真撮影が行われた。投手陣が感謝の思いを伝えるかのようで、全員で写真を撮ると、ダルビッシュは投手陣に頭を下げた。そして撮影してくれたカメラマンにも丁寧に頭を下げて感謝の思いを伝えていた。

ダルビッシュは今合宿に初日から参加し、ブルペンで投手陣へアドバイス。また侍ジャパンのメンバーだけでなく、サポートメンバーにも助言を惜しまなかった。