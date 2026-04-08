ＴＢＳが堺雅人主演のドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」続編を７月から２クール連続で放送することを発表し、公式ＳＮＳに予告ショットなどをアップしている。続編に出演する２６人とビジュアルもアップされている。主要キャストの中には「別班」乃木憂助（堺雅人）が表の顔で勤務する丸菱商事の専務・長野利彦（小日向文世）の姿も。第１作では、小日向が演じていることも相まって序盤から黒幕かと疑惑の目が向けられた。公安刑事