京都府南丹市で同市立園部小学校6年の安達結希（ゆき）くんが、登校中に行方不明となってから半月が過ぎた。京都府警は4月7日、自宅近くの山中を約60人態勢で捜索したが、有力な手がかりは見つかっていない。【現在も捜索中】京都府警が公開した、結希くん行方不明時の服装結希くんの学校は謝罪結希くんが行方不明となったのは、3月23日の午前8時ごろ。当時5年生だった結希くんは、1つ上の学年の卒業式に出席するために登校