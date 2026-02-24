TOKIOの元メンバー山口達也氏（54）の元妻で実業家の高沢悠子さんが24日までにインスタグラムのストーリーズを更新。新設したアカウントについて、なりすましや嫌がらせ行為などが続いていたとして削除する意向を示した。

LDH発のダンスチーム「LDH SCREAM」のメンバー高澤笑大郎（17）の母でもある高沢さんは昨年10月の投稿で、家族のプライバシーや安全を守るためにこれまで使用してきたアカウントを休止し、新たに開設した非公開アカウントに移行することを報告していた。

しかし今回「新しく作ったアカウントを運用しておりましたが、なりすましや嫌がらせ行為が続き、様々な対策を講じてまいりましたものの、十分に安心できる環境を保つことが難しい状況となりました。そのため、新しいアカウントは削除することにいたしました」と報告。「引き続き、家族に関する発信は控えさせていただきますが、自分自身のことや活動につきましては、こちらのストーリーズを通して、これまでと変わらずお伝えできましたら幸いに存じます」と説明した。

続けて「発信の形は少し変わりますが、これからも温かく見守っていただけましたら、大変ありがたく存じます」と呼びかけ、「静かに前を向いて歩んでまいります いつも本当にありがとうございます」と感謝をつづった。

山口氏と高澤さんの長男、笑大郎は21年、ハワイ初のボーイズグループとして誕生した「Crossing Rain」のメンバーとしてデビューしたが、24年7月に同グループが活動休止。25年7月、「LDH SCREAM」の最終オーディションに合格した。