元「TOKIO」山口達也さん“依存症との戦い”を語る 2度のトラブルで芸能界を引退した、元「TOKIO」の山口達也さん（53）が、岡山市内で講演会を開きました。 【画像を見る】真剣に、時に笑みを浮かべながら話す元TOKIO・山口達也さん 山口さんは、人気グループ「TOKIO」のメンバーとして多方面で活躍しながらも、2018年に未成年にわいせつな行為をしたとして、所属事務所の契約を解除。 さらに2020年には、酒