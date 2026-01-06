ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 山口達也氏が「年収7000万円」報道にうんざり投稿、暗に否定か 山口達也 年収・給与 話題のツイート エンタメ・芸能ニュース ゴシップ Smart FLASH 山口達也氏が「年収7000万円」報道にうんざり投稿、暗に否定か 2026年1月6日 20時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと カピバラとの会話劇で、講演活動で年収7000万円と報じられた山口達也氏 5日にSNSを更新し、「うんざり」の顔文字で報道を暗に否定した ファンからは「さすが達也さん笑笑笑」などと喜びの声が上がっている 記事を読む おすすめ記事 【独自】原子力規制庁スマホ、中国で紛失 非公表の職員名など漏えい可能性 2026年1月6日 21時21分 7億円“時効”直前に…2024年の年末ジャンボ宝くじ1等当せん者が現れる 愛知・一宮市の売り場で販売 2026年1月6日 14時46分 ハチミツ二郎が足の切断手術からTV復帰 草野球で代打も 有吉弘行ニコニコ、出川哲朗は涙 2026年1月6日 21時51分 “正月休み明け”安住紳一郎アナ 今日5日が仕事始めの人にアドバイス「行くだけでいいと思います」 2026年1月5日 9時16分 “徳川家の末裔”ぱーてぃーちゃん信子 小学校時代の驚きのお年玉金額ぶっちゃけでスタジオ騒然 2026年1月4日 14時48分