マライア・ベルさんが米メディアに明かす

ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉会式が行われ、熱戦に幕を下ろした。2022年北京大会のフィギュアスケート米国女子代表が、地元メディアに競技終了後の“お楽しみ”を明かしている。

米放送局「NBCベイエリア」の取材に応じたのは、4年前の北京五輪に出場したフィギュア女子のマライア・ベルさんだ。

同メディアが公式サイトに掲載した「パーティー、もしくはデート？ オリンピアンは競技終了後に何をしているの？」という動画内で、興味深い問いに答えている。

2022年10月に現役引退したベルさんは、「私の経験では、盛大なパーティーをしますね。競技を終えた選手たちが、たいていどこか一箇所に集まるんです。私の時は、米国代表のハウスの一つでした。アイスホッケー選手たちが競技を終えたところで、彼らが大きな集まりを主催してくれたんですが、もう本当に楽しかったです」と振り返った。

国際的なデート事情にも話題は及び、「選手村で皆が楽しんでいるのは……知ってます（笑）。私自身の経験として語ることはできませんが、そういうことが起きているのは事実です」と明かした。

さらに「考えてもみてください。人生で最高のコンディションにある若者たちが一箇所に集められ、非常に激しく、ストレスの多い状況に置かれるんです。そして、それが終わった瞬間、全員が解放感に包まれ、ただ楽しみたい、これまでの努力を祝いたいという気持ちになります」と五輪に臨むアスリートの胸中を伝えた。



