国道20号を走るバス2系統

神奈川中央交通（神奈中バス）が、2026年3月末をもって以下5系統の運行を終了します。

・秦15：秦野駅〜震生湖・才戸〜万年橋

・伊58：伊勢原駅北口〜神戸・大住台〜善波

・愛24：松蓮寺〜千頭・愛名・愛甲原住宅〜愛甲石田駅

・湖29：相模湖駅〜千木良〜高尾山口駅

・八07：相模湖駅〜高尾〜八王子駅北口

このうち、湖29は八07の区間便にあたるため、実質4系統といえるのかもしれません。同社の発表によると運行終了日は、秦15・伊58が3月27日（金）、愛24・湖29・八07が3月29日（日）ですが、このうち湖29の運行は平日のみのため実際は3月27日（金）に終了します。

湖29と八07は、東京の八王子駅・高尾山口駅（いずれも八王子市）と神奈川の相模湖駅（相模原市緑区）を結ぶ路線です。国道20号の大垂水（おおたるみ）峠で都県境をまたぎます。峠越えの路線バスとしても珍しく、ハイキング客の足としても知られています。廃止を前に、どのように利用されているのか、実際に乗車してみました。

八07は、相模湖駅〜八王子駅間22.1kmを約1時間かけて走ります。2026年1月の時点で平日2往復、土休日3往復を運転。

湖29は、八07の一部区間である相模湖駅〜高尾山口駅間12.9kmを約30分かけて走ります。八07を補完する形で平日1往復です。

いずれも大半の区間で国道20号を走り、JR中央線と並行しています。しかし、高尾〜相模湖間は中央線が急峻な小仏峠をトンネルでくぐるのに対し、バスは国道に沿ってトンネルなしで越えられる南側の大垂水峠を通ります。

ちなみに八王子〜相模湖間の所要時間は、電車だと最速約15分、高尾〜相模湖間だと約8分と圧倒的な速さを誇ります。

大垂水峠越えバスのルーツは？

大垂水峠越えのバス路線のルーツを国立公文書館で調べました。過去の資料をたどると、1948（昭和23）年4月19日に与瀬（現在の相模湖駅）〜大垂水峠間で運行を開始した臨時運行のバス路線が原形となるようです。この路線は大垂水峠で現在の京王バスと接続し、峠の東側を京王バスが、西側を現在の神奈中バスが運行していました。

西側の神奈中バスの路線は、相模湖周辺にあった同社の休止路線を、大垂水峠発着で復活させたものです。約4か月後の8月15日には与瀬（相模湖）〜上野原間の休止路線も復活させて、大垂水峠〜与瀬（相模湖）〜上野原間の路線として運行しています。

さらに翌1949（昭和24）年には神奈中バスと京王バスが相互乗り入れを開始し、峠を越えながら横山駅〜浅川（高尾）〜大垂水峠〜与瀬（相模湖）〜上野原間を結ぶ長い路線に成長しました。横山駅は中央線の西八王子〜高尾間にあったバス停で、現在の横山事務所前バス停付近にあたります。

1949（昭和24）年には八王子駅まで延伸し、運転区間は八王子〜浅川（高尾）〜与瀬（相模湖）〜上野原間となり、「上野原線」とも呼ばれていました。この延伸と合わせて相模湖〜新宿間で季節運行の路線も設定され、京王バスのほかに神奈中バスも運行されたことがありました。

後に上野原線は神奈中バスの単独運行となり、相模湖での路線の分割や、上野原方面の路線短縮・廃止、高尾山口駅での折返し便（現在の湖29）設定などを経て現在に至ります。

実際に乗ってみると

今回、湖29に乗車しました。相模湖駅16時08分発の高尾山口駅行きです。バスは発車時刻の直前に回送でやってきました。相模湖駅で7人が乗車しましたが、このバスが八王子駅まで行かないことを知って乗車を諦めた高齢者もいました。ちなみにこのバスは、土休日なら同じ時刻で八王子駅行きの八07として走っています。

バスは途中、相模湖方の集落のバス停に停車し、1〜2人の乗客が降りていきました。この日は平日だったためか、ハイキング帰りと思しき乗客は見当たりません。窓から国道を眺めていても、この峠道を目当てにした「走り屋」やバイクの姿も見かけませんでした。

大垂水峠に向かってカーブが続き、バスの自動放送でも注意喚起の放送が流れます。最近では自動放送の内容が充実し、この路線が3月末で廃止となる旨も自動で放送されていました。

相模湖方から大垂水峠にかけて、道の右側には景色が一望できる場所がいくつかあります。昔の観光ガイドには大垂水峠付近が観光地として紹介され、かつて休憩施設もありました。しかし、中央道の開通で寂れてしまい、大垂水峠の周辺は所々に廃墟が見られるようになっています。

乗客は地元客が中心でしたが、大垂水峠を越えた利用もあり、相模湖駅から高尾方の集落までの利用や、相模湖方の集落から高尾山口駅までの利用もありました。さらに、高尾方の集落から高尾山口駅までの利用もありました。

終点の高尾山口駅までは8人が乗っていましたが、このうち相模湖駅から乗り通した3人はいずれもバスの写真を撮っていました。乗客の数は全体で10人強と、経営的には厳しい路線となるのかもしれません。

湖29は高尾山口駅に到着後、再び相模湖駅行きとして折り返していきました。八07は高尾山口駅からさらに八王子駅まで向かいますが、この区間は、同じ経路を走る京王バスの山01系統が八07の運行終了後も引き続き運行されます。

また、八07の運行終了で八王子駅北口から神奈中バスが撤退しますが、八王子駅南口では神奈中バスの路線（八77系統橋本駅北口〜八王子駅南口）が引き続き運行されます。