¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¹¡¿¥ª¥Õ2¡Ù¤«¤é´ÆÆÄ¤¬¹ßÈÄ ¨¡ ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸VS¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥é¥Ü¥ë¥¿¡¢¡Ö´éÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡×ÂÐ·è¤ÎÂ³ÊÔ
Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¹¡¿¥ª¥Õ¡Ù¡Ê1998¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ´ë²è¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥£¥ó¥¬ー¥É¤¬2025Ç¯²Æ¤ËÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥é¥Ü¥ë¥¿¤È¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤¬¶¦±é¤·¤¿¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¹¡¿¥ª¥Õ¡Ù¤Î¿·ºî´ë²è¤Ï¡¢2019Ç¯9·î¤ËÂè1Êó¤¬Éâ¾å¡£2021Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡Ø¥´¥¸¥évs¥³¥ó¥°¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥£¥ó¥¬ー¥É¤¬´ÆÆÄ¡¢¡Ø¥¶¡¦¥²¥¹¥È¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È¤¬µÓËÜ²È¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡£
µÓËÜ¤ÎÁð¹Æ¤Ï¥¦¥£¥ó¥¬ー¥É¤¬¡Ø¥´¥¸¥éx¥³¥ó¥° ¿·¤¿¤Ê¤ëÄë¹ñ¡Ù¡Ê2024¡ËÀ½ºîÅÓÃæ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¦¥£¥ó¥¬ー¥É¤¬Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎµÓËÜ²È¥¹¥È¥é¥¤¥¤â¤¢¤ê¡¢À½ºî¤¬ÃÙ±ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥¬ー¥É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ´ë²è¹ßÈÄ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡ØÃË¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦ー¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¹¡¿¥ª¥Õ¡Ù¤Ï¡¢Â©»Ò¤ò»¦¤µ¤ì¤¿FBIÁÜºº´±¥¢ー¥Á¥ãー¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥é¥Ü¥ë¥¿¡Ë¤È¡¢¤½¤Î»¦³²ÈÈ¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥í¥¤¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¡Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÄÉÀ×·à¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¡È´é¤Î¸ò´¹¡É¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÀßÄê¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢º£¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò»ý¤Ä¡£
¿·ºî¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤â°ì¿·¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥Ëー¥ë¡¦¥â¥ê¥Ã¥Ä¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²áµî¤Ë¡£
Source: