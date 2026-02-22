ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。国際スケート連盟（ISU）公式インスタグラムは、エキシビション終了後に1枚の画像を公開。今季限りで現役を引退する坂本花織（シスメックス）が見せた、いつもの自撮り技術が完璧すぎると海外で話題を呼んでいる。

左手でピースをしながら笑顔で写る坂本。その後方には、エキシビションに登場したスケーターたちがしっかりとフレームにおさまり、全員が良い表情をカメラに向けている。坂本による、クオリティの高い自撮りショット。フィギュアでは恒例となっている光景だ。

この画像を国際スケート連盟（ISU）公式インスタグラムが「人生は一度きり」「みんな、このSHOWTIMEなセルフィーを待ってたんでしょ！」と英語でつづり公開すると、海外ファンがすぐに反応した。

「カオリが引退したら、自撮りの役目を誰が引き継ぐの？」

「カオリこそが最高」

「フィギュアのショーが本当に恋しくなるわ」

「ここ数十年で見た中で、間違いなく最高のガラだった！ 全選手に称賛を、そして本当にありがとう！」

「カオリ、プラハ（世界選手権）で会えるよね……ね？」

「カオリが今このアカウントを管理してるんだろうな（笑）」

「カオリの笑顔」

「これはほんっっっとうに美しかった」

「カオリのセルフィータイム」

「もう、余韻から抜け出せない。今まで見た中で、間違いなく一番美しいエキシビションだった」

「カオリの最後のグループ写真だ（泣）」

この日のエキシビションでも各国選手を笑顔で繋いだ坂本。その姿が五輪で最後になることを海外ファンも惜しんでいた。



（THE ANSWER編集部）