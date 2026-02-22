「これはほんっっっとうに美しかった」 五輪中継の最後…坂本花織が作った“完璧な作品”に海外涙
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。国際スケート連盟（ISU）公式インスタグラムは、エキシビション終了後に1枚の画像を公開。今季限りで現役を引退する坂本花織（シスメックス）が見せた、いつもの自撮り技術が完璧すぎると海外で話題を呼んでいる。
左手でピースをしながら笑顔で写る坂本。その後方には、エキシビションに登場したスケーターたちがしっかりとフレームにおさまり、全員が良い表情をカメラに向けている。坂本による、クオリティの高い自撮りショット。フィギュアでは恒例となっている光景だ。
この画像を国際スケート連盟（ISU）公式インスタグラムが「人生は一度きり」「みんな、このSHOWTIMEなセルフィーを待ってたんでしょ！」と英語でつづり公開すると、海外ファンがすぐに反応した。
「カオリが引退したら、自撮りの役目を誰が引き継ぐの？」
「カオリこそが最高」
「フィギュアのショーが本当に恋しくなるわ」
「ここ数十年で見た中で、間違いなく最高のガラだった！ 全選手に称賛を、そして本当にありがとう！」
「カオリ、プラハ（世界選手権）で会えるよね……ね？」
「カオリが今このアカウントを管理してるんだろうな（笑）」
「カオリの笑顔」
「これはほんっっっとうに美しかった」
「カオリのセルフィータイム」
「もう、余韻から抜け出せない。今まで見た中で、間違いなく一番美しいエキシビションだった」
「カオリの最後のグループ写真だ（泣）」
この日のエキシビションでも各国選手を笑顔で繋いだ坂本。その姿が五輪で最後になることを海外ファンも惜しんでいた。
（THE ANSWER編集部）