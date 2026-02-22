◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート エキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートのフィナーレを飾るエキシビションが行われ、男子で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）が「千本桜」を演じた。

黒のパンツに、さくら色の衣装で登場した佐藤。青色にライトアップされた銀盤で、冒頭にトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷。手拍子に乗り、３回転ループも降りた。軽快な音楽と共に会場を湧かせ、笑顔で手を振って歓声に応えた。

初五輪はフリーに出場した団体で銀メダル、個人でも銅メダルを獲得した。「ここまで長い大会になるのが初めてだったので、大会自体はあっという間だった。団体戦から個人戦へといい流れで持っていけた。楽しむことができた」と初の大舞台を振り返った。自己採点は「９０点。残りの１０点はレベルの取りこぼしだったり、ショート（プログラム）のミスが」と話した。

２１日の練習では４回転サルコーの練習に励んだ。五輪前から挑戦はしており、調子が良かったこともあり、試合を終えたタイミングで調整。「フリップよりも自分的には調子がいい。世界選手権（３月、チェコ）で入れるかもしれないですし、来季に向けていれられたら」と習得に励む。

将来的には４回転半ジャンプ（クアッド・アクセル）に挑戦したいと目標を掲げた。

「１回もやったことないし、全くイメージが湧いていない」としつつ、「逆に１回もやったことないので気持ちよく行けるかな」と今後の習得を目指していく。

「日本で初めて跳びたい。イリア（マリニン）選手を見たら自分も跳べるんじゃないかと思った」と意気込んだ。 憧れる羽生結弦さんも挑戦してきた超大技。「その頃から挑戦したい思いはあったが、怖くてやっていなかった。一段落したので挑戦していきたい」と語った。