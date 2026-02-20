鈴木雅之が、自身のソロデビュー40周年と今年迎える古希（70歳）を記念したデュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』を3月25日にリリースする。

（関連：桑田佳祐、長渕剛、鈴木雅之、佐野元春……2026年に70歳“古希”を迎えてなお第一線を走るベテラン勢）

本作は“デュエット”に特化した収録内容となっており、テーマごとに3枚組で構成。Disc1は『King & Diva』と銘打たれ、女性アーティストとの新旧のデュエット楽曲が収録される。現在放送中のTVドラマ『パンチドランク・ウーマン－脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）の主題歌で、同ドラマの主演を務める篠原涼子とのデュエット曲の最新シングル「Canaria」や、オルケスタ・デ・ラ・ルスを迎えて制作された「今夜は離さない」、2019年のテレビ番組で一度のみ披露されていた白石麻衣とのデュエット曲「Necessary （2026 Ver.）」などがアルバム初収録される。

さらに、平成を象徴するデュエット曲「渋谷で5時」を、渋谷凪咲を迎えて33年ぶりにリレコーディング。渋谷凪咲にとって今作は、NMB48卒業後初の音源化となる。

Disc2は、実の姉である鈴木聖美とのデュエット曲の数々をまとめた『KING & QUEEN』盤に。昭和を象徴するデュエット曲の金字塔「ロンリー・チャップリン」をはじめ、「TAXI」、ロバータ・フラッグとダニー・ハザウェイの名曲「Where is the love」のカバーを新録するなど、姉弟でのデュエットの歴史を辿ることができる内容となっている。

Disc3は、“アニソン界の大型新人”として2019年以来5作連続での主題歌を務めている『かぐや様は告らせたい』シリーズの主題歌をまとめた『King ＆ Kaguya family』盤。昨年12月に発表された最新曲である、同アニメの主人公 四宮かぐや役を務めた声優 古賀葵を迎えた「アブナイキオク」をはじめ、「DADDY ! DADDY! DO!」など全5作品の主題歌すべてが収録されている。

さらに、アルバム『MARTINI DUET DELUXE』のリリース日となる3月25日には、昨年のツアー大阪公演でのライブ映像作品『masayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 “All Time Doo Wop”』も同時発売。ラッツ&スターのメンバー 佐藤善雄、桑野信義に加え、鈴木聖美、倖田來未、岡崎体育がゲスト出演した公演が映像化される。

『MARTINI DUET DELUXE』と『masayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 “All Time Doo Wop”』は、本日より各CDショップやオンラインストアで予約開始。ショップ限定特典や両タイトル購入者を対象として特典も用意されている。詳細は公式サイトへ。

（文＝リアルサウンド編集部）