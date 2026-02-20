ミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケート女子フリーを19日（日本時間20日）に行い、アリサ・リウ（米国）が150.20点。合計226.79点でショートプログラム3位から逆転の金メダルをつかんだ。表彰式で話題になったのは意外な場所のピアスだ。

リウは銀メダルの坂本花織、銅メダルの中井亜美と表彰台で大はしゃぎ。ジャンプしててっぺんに上がると、2人と握手して健闘を称えあった。そしてメダルを頬に寄せての記念写真で目立ったのがピアスだ。笑顔を浮かべると、上の前歯とともに矢印のような柄のピアスが浮かび上がる。あまりに意外な光景に、日本のファンからはXに驚きの言葉が並んだ。

「初めて見たかっけぇけど刺さらん？？？！？してた」

「あんな風につけてる人初めて見たww」

「ちょっと待ってアリサどこにピアスしてんの？？？！」

「アリサのこれ…これ口のやつピアスだよね？ なんて言うんだっけ」

「アリサの前歯のアレ……歯茎に通ってるピアスなの？」

「アリサの歯のアレはどこに空いてるピアスなの？」

「アリサ選手、前歯んとこのピアス？ よな？ 初めて見たかっけぇけど刺さらん？？？！？してた」

これは歯茎のひだに通しているピアスで、リウは米放送局「NBCベイエリア」公式インスタグラムで開けたときの秘話を公開。「全然痛くないよ」と話している。



（THE ANSWER編集部）