「世界が中井亜美に気づいた日」 17歳で銅メダル、演技中なのに…浮かべた表情に衝撃「心臓に毛がw」「飛んだあとにパァァッって…」
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で140.45点をマーク。合計219.16点とし、銅メダルを獲得した。17歳の演技中の表情に、ファンから驚きの声が上がっている。
冒頭にトリプルアクセル（3回転半）に成功。続く3回転ルッツ―2回転トーループは決めたものの、ルッツ―トーループの連続3回転でトーループが2回転になるミスが出た。ただファンが驚いたのは演技中の表情だ。緊張するはずの大舞台で笑みを絶やさず、滑り切った。Xには称賛の言葉が並んだ。
「度胸がすごいなぁ!!」
「17歳でこんな大舞台であんなに笑顔で滑れるの…」
「ジャンプ飛んだあとにパァァって笑顔になるのすごいかわいい〜」
「この演技中の笑顔が素晴らしい！」
「中井亜美の笑顔の無敵感」
「世界中が中井亜美に気づいた日」
「この舞台でその笑顔マ！？という感じ まばゆい」
「演技中から笑顔が爆発しとる」
「中井さん心臓に毛が生えてるw」
演技が終わると首をかしげたものの、スコアが出てメダルが決まると大粒の涙を流し、金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）と抱き合った。日本フィギュア界では2022年北京の18歳・鍵山優真を抜いて最年少メダリストとなった。
（THE ANSWER編集部）