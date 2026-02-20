ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で140.45点をマーク。合計219.16点とし、銅メダルを獲得した。17歳の演技中の表情に、ファンから驚きの声が上がっている。

冒頭にトリプルアクセル（3回転半）に成功。続く3回転ルッツ―2回転トーループは決めたものの、ルッツ―トーループの連続3回転でトーループが2回転になるミスが出た。ただファンが驚いたのは演技中の表情だ。緊張するはずの大舞台で笑みを絶やさず、滑り切った。Xには称賛の言葉が並んだ。

「度胸がすごいなぁ!!」

「17歳でこんな大舞台であんなに笑顔で滑れるの…」

「ジャンプ飛んだあとにパァァって笑顔になるのすごいかわいい〜」

「この演技中の笑顔が素晴らしい！」

「中井亜美の笑顔の無敵感」

「世界中が中井亜美に気づいた日」

「この舞台でその笑顔マ！？という感じ まばゆい」

「演技中から笑顔が爆発しとる」

「中井さん心臓に毛が生えてるw」

演技が終わると首をかしげたものの、スコアが出てメダルが決まると大粒の涙を流し、金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）と抱き合った。日本フィギュア界では2022年北京の18歳・鍵山優真を抜いて最年少メダリストとなった。



（THE ANSWER編集部）