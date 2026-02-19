倉木麻衣「名探偵コナン」でギネス記録更新中「びっ倉木」初タイアップは17歳「すべての運を使い切ってしまった」
【モデルプレス＝2026/02/19】歌手の倉木麻衣が2月19日、都内で行われた「放送30周年記念 TVアニメ『名探偵コナン展』」（2月20日〜3月29日まで東京ドームシティのプリズムホールにて開催）の開催記念セレモニーに、原作者の青山剛昌氏、声優の高山みなみ、山口勝平とともに出席。ギネス記録や同アニメのテーマソング担当への想いを語った。
【写真】青山剛昌氏「名探偵コナン」イラスト披露
2000年のエンディングテーマ「Secret of my heart」から現在のエンディングテーマまで、シリーズで28曲担当している倉木は、2017年に“同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング最多数（Most theme songs sung by the same artist for an animation series）”でギネス世界記録に認定されたことが話題に上ると「まずギネスに認定していただけたことにびっくりしていまして、長きにわたって大好きな『名探偵コナン』のテーマを担当させていただけるだけでも奇跡なのに、“ギネス…えぇっ！”ってびっくりしたんですけど、これも『名探偵コナン』が大好きな、私も含めてみんなとのギネスだと思っています。それをいまだに更新させていただけているのが“びっ倉木”です」とダジャレを交えてコメントして会場の笑いを誘った。
コナンの楽曲を制作する際に意識していることについては「コナンの世界に少しでも寄り添えるような世界観をと思って作らせていただいています」と明かした。
中でも思い出深い曲を尋ねられると「迷っちゃいますね。全部って言いたいんですけど、あえて言うなら「Secret of my heart」ですね」と答え、「当時17歳で高校生だったんですけど、単行本をお小遣い貯めてお兄ちゃんと一緒に買って読んでいて、歌手デビューしたてだったので、まさか大好きなコナンの歌を歌わせていただけるなんてと思って、すべての運を使い切ってしまったくらいに思っていました」と当時の心境を回顧。「そこから『Secret of my heart』はたくさんのコナンファミリー、友達もできて、アジアでも友達ができて、本当に大好きな1曲ですし、あとは『薔薇色の人生』もアニメーションでエンディングに絵をつけていただいたんですけど、初めてキャラクター全員がバンドになって、あれもすごく可愛かったですし、映画も担当させていただいて、一つひとつ思い出があります」としみじみと語った。
さらに、本企画展の見どころを聞かれた倉木は「全部です。1日じゃ足りないくらいの感じなんですけど、数々の名シーンがあったり、歴代の曲のCDが飾ってある場所もあるんです。そこで“この時この曲だ”って思って、聴き直したいような感じですごかったですし、キャラクターたちの等身大のアクスタ（アクリルスタンド）があって、スターたちが勢揃いしています」とアピールした。
本企画展では、放送30周年を記念したTVアニメ「名探偵コナン」ならではの企画を用意。＃１企画〜＃５主題歌までのエリアを巡ると、TVアニメ「名探偵コナン」の制作過程の裏側を知ることができ、絵に色がついて、キャラクターが動き、話しだす、TVアニメ「名探偵コナン」が完成するまでをたどることができる。TV アニメの名場面を集めたエリアや企画展スペシャルムービーも楽しめる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】青山剛昌氏「名探偵コナン」イラスト披露
◆倉木麻衣、ギネス記録更新中
2000年のエンディングテーマ「Secret of my heart」から現在のエンディングテーマまで、シリーズで28曲担当している倉木は、2017年に“同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング最多数（Most theme songs sung by the same artist for an animation series）”でギネス世界記録に認定されたことが話題に上ると「まずギネスに認定していただけたことにびっくりしていまして、長きにわたって大好きな『名探偵コナン』のテーマを担当させていただけるだけでも奇跡なのに、“ギネス…えぇっ！”ってびっくりしたんですけど、これも『名探偵コナン』が大好きな、私も含めてみんなとのギネスだと思っています。それをいまだに更新させていただけているのが“びっ倉木”です」とダジャレを交えてコメントして会場の笑いを誘った。
◆倉木麻衣、コナン楽曲で思い出深い曲は？
中でも思い出深い曲を尋ねられると「迷っちゃいますね。全部って言いたいんですけど、あえて言うなら「Secret of my heart」ですね」と答え、「当時17歳で高校生だったんですけど、単行本をお小遣い貯めてお兄ちゃんと一緒に買って読んでいて、歌手デビューしたてだったので、まさか大好きなコナンの歌を歌わせていただけるなんてと思って、すべての運を使い切ってしまったくらいに思っていました」と当時の心境を回顧。「そこから『Secret of my heart』はたくさんのコナンファミリー、友達もできて、アジアでも友達ができて、本当に大好きな1曲ですし、あとは『薔薇色の人生』もアニメーションでエンディングに絵をつけていただいたんですけど、初めてキャラクター全員がバンドになって、あれもすごく可愛かったですし、映画も担当させていただいて、一つひとつ思い出があります」としみじみと語った。
さらに、本企画展の見どころを聞かれた倉木は「全部です。1日じゃ足りないくらいの感じなんですけど、数々の名シーンがあったり、歴代の曲のCDが飾ってある場所もあるんです。そこで“この時この曲だ”って思って、聴き直したいような感じですごかったですし、キャラクターたちの等身大のアクスタ（アクリルスタンド）があって、スターたちが勢揃いしています」とアピールした。
◆「放送30周年記念 TVアニメ『名探偵コナン展』」
本企画展では、放送30周年を記念したTVアニメ「名探偵コナン」ならではの企画を用意。＃１企画〜＃５主題歌までのエリアを巡ると、TVアニメ「名探偵コナン」の制作過程の裏側を知ることができ、絵に色がついて、キャラクターが動き、話しだす、TVアニメ「名探偵コナン」が完成するまでをたどることができる。TV アニメの名場面を集めたエリアや企画展スペシャルムービーも楽しめる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】