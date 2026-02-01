ジャック・ブラック＆ポール・ラッド『俺たちのアナコンダ』4月3日、日本緊急公開 ─ 90年代カルト映画、まさかのコメディ版リブート

『ジュマンジ』シリーズのジャック・ブラック、『アントマン』シリーズのポール・ラッド主演によるリブート版映画『アナコンダ（原題：Anaconda）』が、邦題『俺たちのアナコンダ』として、2026年4月3日（金）に日本緊急公開されることが決定した。キャストメッセージ付きの予告編と場面写真が到着している。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

1997年公開、ジェニファー・ロペス主演のカルト的人気作『アナコンダ』。ロペス演じる映画監督が、撮影で訪れたジャングルで巨大かつ獰猛な大蛇アナコンダに襲われる惨劇をスリリングに描いたパニックスリラーだ。あれから約30年、新生アナコンダが爆誕した──。

少年時代から映画オタクの幼馴染、ダグ（ジャック・ブラック）とグリフ（ポール・ラッド）。映画『アナコンダ』が一番のお気に入り＆唯一無二のバイブルである彼らも40代、ダグは映画監督の夢を諦め、今や結婚式のカメラマンとして生計を立てていた。グリフもハリウッドでの成功を夢見ているが、売れない俳優人生を過ごしている。

ある日、地元のパーティで再会した2人は、この“中年の危機”を乗り越えるべく、一念発起して長年の夢を実現させるべく動き出す。それは、愛する『アナコンダ』のリメイク版を作ること。友人らを連れて意気揚々と物語の舞台・南米アマゾンへ向かった2人は順調に撮影を進めていくが、グリフが誤って主役のヘビを殺してしまう珍事が発生。代役のヘビを探すべくジャングルの奥地へと繰り出すと、そこには大蛇アナコンダが待ち受けていた！

本作は全米で2025年のクリスマスに公開され、全世界興行収入1億ドルの大ヒットを記録。「ハリウッドコメディが復活した！」「暴走コメディ」「100点満点！」など絶賛の声がSNS上で相次いだ。

主演は『ジュマンジ』シリーズや『スクール・オブ・ロック』（2003）『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025）のジャック・ブラックと、『アントマン』『ゴーストバスターズ』シリーズのポール・ラッド。

そのほか、“アナコンダ大好きグループ”のメンバーであるケニー＆クレア役に「ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾート」のスティーヴ・ザーンと「ウェンズデー」「ウエストワールド」のタンディウェ・ニュートン、謎多き女性ガイド役に『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（2021）のダニエラ・メルキオール。また、ヘビ使い役を本作がハリウッドデビューとなるブラジルのベテランコメディ俳優セルトン・メロが演じる。

監督・脚本はニコラス・ケイジ主演『マッシブ・タレント』（2022）が話題となったトム・ゴーミガン。共同脚本は同じく『マッシブ・タレント』のケヴィン・エッテンが務めた。