イラストレーターのnakata benchさんの2つの漫画がインスタグラムで合計2500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

ある日、父は2人の息子とお風呂に入っていました。ご飯を食べた後でぽっこりしている息子たちのおなかを見て、たくさん食べたことを父が褒めると…という内容で、読者からは「ほほえましくて笑いました」「ほっこりした気持ちになった」などの声が上がっています。

お風呂で生まれた、ちょっとズレた憧れ

nakata benchさんは、インスタグラムで作品を発表しています。nakata benchさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

nakata benchさん「いつもは子どもたちのことで何か面白いことがあると、写真を撮ってインスタグラムのストーリーに一言を添えて投稿しています。ですが、『ぽっこりおなか』のエピソードはお風呂での出来事で写真が撮れなかったので、『漫画にしてみるか』と今回描いてみました。描いてみると案外楽しかったので、『ダンボールロボ』のエピソードも写真はありましたが、そちらも漫画にしてみることにしました」

Q.その後、「お父さんのぽっこりおなかの真相」について、息子さんたちに話しましたか。

nakata benchさん「『お父さんのぽっこりおなかがいいものではない』と伝えてしまうと、子どもの夢を壊し、お父さんへの憧れも薄れてしまいそうなのでそのままにしています」

Q.長男くんのために作った「ダンボールロボ」は、その後どうなりましたか。

nakata benchさん「私の仕事部屋に置いてあります。この前、長男が部屋に遊びにきたとき、『何でこんなところにあるんだ！』と言っていましたが、かぶってくれることはありませんでした。以前同じようにダンボールでひもをつけて肩に掛けるタイプのバスを作ったのですが、そのときは2分も遊んでくれませんでした。いつも制作時間と遊んでくれる時間が見合わないのですが、それでももう少し大きくなったら、『全身ダンボールロボ』を作ろうと思っています。1時間ぐらいは遊んでほしいです。ちなみに、次男はかぶりものが嫌いなようで、全然かぶってくれません」

Q.この先、2人の息子さんたちにはどのような大人に成長していってほしいですか。

nakata benchさん「とにかく元気に、2人仲良く育ってくれれば十分です。たまに長男が『大きくなったら次男くんと一緒に〇〇屋さんをする！』と言うのですが、それもいいなと思っています」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

nakata benchさん「30歳で仕事を辞めてイラストレーターになりました。子どもの頃から絵を描くことは好きでしたが、高校卒業後は建設業で現場監督をしており、仕事で絵を描いていたわけではありません。普段はずっとLINEスタンプを作っていて、漫画はそのLINEスタンプのキャラクターを使ってたまに描く程度でした」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

nakata benchさん「引き続きLINEスタンプで、いろいろなキャラクターを描いていきたいと思っています。また、子どもが生まれ、絵本に触れる機会が増えたことで、私もいつか絵本を出せたらいいなとも思っています。今回のような子どもたちとの経験や体験が、創作に生きてくるような気がしています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

nakata benchさん「『笑っちゃいました』『すてきな表現ですね』などのコメントをいただき、とてもうれしく思っています」