Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月19日は、世界初の着脱式デュアルスピーカーと最大130度ジンバル内蔵で没入感が抜群な、Anker（アンカー）の最新作「Soundcore Nebula P1」がお得に登場しています。

Anker Soundcore Nebula P1 (着脱式デュアルスピーカー搭載プロジェクター)【ホームシアター 家庭用 フルHD 650ANSIルーメン Netflix対応 天井投影 ジンバル 高輝度 低遅延 Bluetooth スピーカー Dolby®︎ Audio 最大180インチ投影 自動台形補正 オートフォーカス Google TV搭載 ネビュラ ピー1】 149,900円 （ポイント30％還元） Amazonで見る PR PR

世界初の着脱式デュアルスピーカー搭載。Ankernの新作「Soundcore Nebula P1」がポイント30％還元でお得！

映像体験はここまで進化しました。2月18日に発売されたAnker（アンカー）の「Soundcore Nebula P1」は、世界初の着脱式デュアルスピーカー搭載ホームシアターシステム。映像と音の一体感をもっと自由に楽しめるアイテムがポイント30％還元となり、実質44,970円引きとお得に購入できます。

本製品は、世界初の着脱式デュアルスピーカー搭載ホームシアターシステムです（2026年1月時点のメーカー調べ）。プロジェクター本体に装着された2基のスピーカーは取り外し可能。映像に合わせて最適な位置へ配置できるため、大画面投影と立体音響を組み合わせた没入感の高い視聴体験を実現します。

映像だけでなく音の広がりや定位まで設計できるのが最大の特長。リビングはもちろん、寝室や趣味部屋など、空間に合わせたサウンドステージを構築できます。

最大130度のジンバルで、壁から天井まで自在に投影

さらに本体には最大130度まで角度調整が可能なジンバルを内蔵。片手でレンズ部分を動かすだけで、壁から天井までスムーズに投影位置を変更できます。

スタンドや三脚で細かく角度を追い込む必要がなく、設置のハードルを大きく下げてくれます。ベッドに寝転びながら天井へ映す、といった使い方も手軽。2月18日発売の最新モデルとして、音と映像、そして設置自由度まで刷新した1台です。

世界初の着脱式デュアルスピーカーと最大130度ジンバル内蔵という新発想で、映像体験を一段引き上げる「Soundcore Nebula P1」。自宅シアターを本気でアップデートしたい人に刺さる新製品です。

なお、上記の表示価格は2026年2月19日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

