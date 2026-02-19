佐藤二朗と橋本愛がW主演を務める連続ドラマ『夫婦別姓刑事』が、4月14日よりフジテレビ系火9ドラマ枠で放送されることが決定した。

参考：橋本愛、瀬戸康史と公園で爽やかショット 『にこたま』瀬田なつき監督による素敵写真が

本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。企画・原案は秋元康、脚本は『毒島ゆり子のせきらら日記』（TBS系）などの矢島弘一、演出は『コンフィデンスマンJP』シリーズ（フジテレビ系）の田中亮、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）の平野眞、『古畑任三郎』シリーズ（フジテレビ系）の河野圭太がそれぞれ担当する。

舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（佐藤二朗）と鈴木明日香（橋本愛）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく2人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、2人が“夫婦”であること。警察には「夫婦は同じ部署に配属してはならない」という暗黙のルールが存在し、それが明るみに出れば、どちらかが異動。すなわち刑事課を追われることになる。刑事であり続けるため、2人が出した結論はただ一つ。“夫婦であることを隠す”こと。夫婦を隠して別姓のままバディを組んでいる刑事――「夫婦別姓刑事」。職場ではあくまでも“単なる同僚刑事”として振る舞う2人だったのだが……。

民放ゴールデン・プライム帯ドラマ初主演となる佐藤が演じるのは、沼袋署刑事課強行犯係の係長・四方田誠。交番勤務を経て刑事となったたたき上げ。非常に几帳面な性格で署内の整理整頓に余念がない。家ではその細かさが裏目に出ることも。明日香と結婚したが、同僚に気付かれないよう、私生活をひた隠ししている。5年前におきたある事件の真相を追い、執念の捜査を続けるという人間味あふれるキャラクターだ。

フジテレビ系連ドラ初主演となる橋本が演じるのは、公私ともに誠のパートナーとなり、沼袋署刑事課・強行犯係の主任・鈴木明日香。児童養護施設で育った背景を持ち、アルバイトで生計を立てながら警察官になるという夢をかなえた努力家だ。正義感が強く曲がったことが大嫌いな性格の持ち主。練馬署勤務時代に、ある事件をきっかけに誠と出会い、その後、沼袋署に転勤。誠とバディを組む中で次第にお互いの必要性が強まり、結婚を決意する。

去る先日の衆議院選挙でも争点の1つになった「選択的夫婦別氏制度」。本作のタイトルとの相関についてプロデューサーの小原一隆は、「いわゆる選択的夫婦別姓制度自体と本作はリンクしているわけではありません。また制度自体に賛成反対の立場を示す内容でもありません。あくまでも、“夫婦ながら以前のままの別姓同士で業務にあたっている刑事”の略称です。ただ、このドラマがきっかけで制度やそれにまつわる様々な意見を知ってもらうことは有意義だと思います」と説明している。また、本作では、劇中の日常会話や事件、小道具など随所に“今”を反映させているという。

■コメント・佐藤二朗（四方田誠役）僕は30代40代の頃、本当に沢山の連ドラに出た。僕が出始めた頃は、すでに“トレンディドラマブーム”は過ぎ、“ドラマを作れば高視聴率”という時代も終わっていた。それでもスタッフ、キャストたちは、限られた制約の中で、少しでも良い作品にするため、必死だった。次から次へ産み出し、消費されゆく宿命を持つ中にあって、テレビマンたちは、昔も今も、もがき、苦しみ、試行錯誤を繰り返している。そんなテレビマンたちと沢山の仕事をしてきたこと、沢山の連ドラに出演してきたことは、僕の誇りだ。今回は主演という立場だが、特に気負いはない。嘘。少しある。だけど僕は今まで沢山の主演を支えてきた。なるべく、なるべくいい芝居をして、いい作品を皆様に届ける。それがあの頃のテレビマンたちへの恩返しで、今も変わらずもがき、苦しみ、試行錯誤を繰り返してるであろうテレビマンたちと一緒に僕ができる、唯一のことだ。

・橋本愛（鈴木明日役）今回、コメディーの仮面を被ったミステリー、ということで、これまで真正面から挑戦したことのない作品に参加させていただきます。軽やかに、それでいて心地いい作品の空気感を作ることができるのか。考察を楽しんでいただけるように、精度の高いミステリーをお届けできるのか。初めましての佐藤二朗さんとの、夫婦としての関係性を面白がってもらいながら、いかに愛着を持ってもらえるか。どんな困難や複雑な問題が生じても、誠実に、真摯に向き合っていきます。ひとつひとつの新たな挑戦と、これから素敵な皆さまとものづくりを共にすることを、心から楽しみにしています。

・秋元康（企画・原案）“夫婦別姓”というニュースが話題になった頃、別姓の二人が、実は夫婦であることを隠して、同じ職場で働いていたら、色々、不都合があるんだろうなあ。しかも、その職場が警察署の刑事課だったら？ 家庭で食事をしながら、殺人事件のことを話すんだろうか？ そんな妄想を膨らませて企画しました。主演が佐藤二朗さん、橋本愛さん、脚本が矢島弘一さん、そして、演出を田中亮さんが担当するわけですから、面白くないわけがありません。是非、リアルタイムでご覧ください。

・小原一隆（プロデューサー）秋元さんからこの企画の骨子を初めて聞いた時に、めちゃめちゃ面白そう！ と興奮したのを覚えています。そしてそれを、佐藤二朗さんと橋本愛さんという実力派のおふたりがやっていただけることになって面白くなることを確信し、さらに、今はまだ言えませんが二朗さんと橋本さんの周りを固めるキャスト陣も見えてきたところで、何にかは分かりませんが“勝った！”と思いました（笑）。秋元さんのアイデアを、コメディー部分、サスペンス・考察部分の両方を膨らませてオリジナルの脚本に落とし込んで頂いている矢島さんとの本打ちもめちゃめちゃ楽しいですし、いつか一緒に作品を作ってみたいと思っていた田中監督との演出プランなどの会話も、面白くなること以外は想像できず、まだリハーサルすらしていませんが、すでに出来上がりが楽しみです。（文＝リアルサウンド編集部）