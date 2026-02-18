様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、『アナと雪の女王』のランチグッズ全8種が登場！

「アナ」と「エルサ」のドレスをモチーフにした、華やかで大人かわいいデザインのお弁当箱や保冷ランチバッグなどがラインナップされています☆

スケーター ディズニー『アナと雪の女王』ランチグッズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、雑貨店など

スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』に登場する「アナ」と「エルサ」のドレスをモチーフにしたランチグッズシリーズが登場！

今回紹介する『アナと雪の女王』のランチグッズは、大人の女性でも使いやすいエレガントなデザインです。

お弁当箱、コンビセット、ランチバッグ、ブローボトルの4アイテムを、「アナ」と「エルサ」の各2デザイン、全8種が展開されています。

お弁当作りや毎日のランチタイムでは、デザインの好みだけでなく、使い勝手の良いアイテムを選ぶことが日々のモチベーションアップに直結。

世代を超えて愛される『アナと雪の女王』の「アナ」と「エルサ」の美しいドレスの象徴的なモチーフとカラーリングのランチグッズは、機能性もあり、大人も子どもも満足できるラインアップとなっています。

日常使いしやすい落ち着いたトーンも嬉しいポイントです☆

アナ/ドレス ふわっと弁当箱

価格：1,760円（税込）

容量：約530ml

サイズ：約186×108×62mm

お弁当箱は、フタがドーム型に盛り上がった形状を採用しているため、ご飯やおかずをふんわりと盛り付けることが可能。

食材が押し潰される悩みを解決してくれます☆

蓋は濃いブルー、本体は深みのあるイエロー、4点ロックはグリーンと、「アナ」のドレスのイメージそのままのカラーリング！

アレンデール王国の文化を感じさせる模様もおしゃれです。

エルサ/ドレス ふわっと弁当箱

価格：1,760円（税込）

容量：約530ml

サイズ：約186×108×62mm

お弁当箱は、4点ロック式でフタをしっかり固定。

汁漏れしにくく、安心して持ち運ぶことができます。

「エルサ」のお弁当箱は、涼やかな水色が目を引きます。

差し色の紫が、高貴な「エルサ」のドレスのイメージにぴったりです！

アナ/ドレス 音の鳴らないコンビセット ハシ18cm

価格：1,210円（税込）

サイズ：約188×47×18mm（箸・スプーン全長18cm）

食洗機にも対応した、音の鳴らないお箸とスプーンのコンビセット。

ケース内にクッションがあり、持ち運びの際にカチャカチャと音が鳴るのを防ぎます。

エルサ/ドレス 音の鳴らないコンビセット ハシ18cm

価格：1,210円（税込）

サイズ：約188×47×18mm（箸・スプーン全長18cm）

水色のケースに入っているのは、紫のスプーンと落ち着いた色味のお箸。

お弁当箱とおそろいにして使いたいカトラリーセットです。

アナ/ドレス がま口型ランチバッグM

価格：2,310円（税込）

サイズ：約220×160×115mm

ランチバッグは、開け口が大きく開くがま口型で、お弁当箱やボトルの出し入れがスムーズ。

内側には保冷効果のあるアルミ蒸着素材を使用し、保冷剤を入れるメッシュポケットもあるので、気温が高い季節にもぴったりです。

裏までおしゃれなデザインにも注目です☆

エルサ/ドレス がま口型ランチバッグM

価格：2,310円（税込）

サイズ：約220×160×115mm

「エルサ」のドレスの胸元がそのままバッグになったような、美しいデザイン。

ファスナーが大きく開くがま口型で、使い勝手もばっちりです！

裏面までこだわった、デザイン性の高いランチバッグです。

アナ/ドレス シンプルデザインブローボトル

価格：1,375円（税込）

容量：400ml

サイズ：約Φ61×187mm

軽くて持ち運びやすく、シンプルな構造でお手入れも簡単！

ひと目で「アナ」のドレスだとわかる、美しいデザインのブローボトルです。

エルサ/ドレス シンプルデザインブローボトル

価格：1,375円（税込）

容量：400ml

サイズ：約Φ61×187mm

「エルサ」のブローボトルは、見た目も涼やか！

飲み口フタにスリットが入っているので、本体にフルーツや野菜を入れてフレーバーウォーターも楽しめます。

姉妹や友人といっしょに揃えたくなる、エレガントでおしゃれなランチバッグ！

スケーターのディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』のランチグッズシリーズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

