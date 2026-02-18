「NBC」の五輪番組で吐露 初めての五輪で教訓「二度と繰り返さないように」

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体で金メダル、男子シングル8位となったイリア・マリニン（米国）が17日（日本時間18日）、米放送局「NBC」の五輪番組に出演し、悪夢の大失速からの日々と胸中を激白した。ショートプログラム（SP）首位で迎えながら13日（同14日）に行われたフリーでミスを連発。メダルを逃した。あれから4日、口を開いたマリニンは「正直、浮き沈みの激しい日々でした」と本音を隠さず明かした。

エキシビションに向けて練習を再開したマリニン。「再び氷の上に戻った気分は？」と問われると「正直に言って、ホッとしています」と胸の内を明かした。「競技で何が起きようと、翌日にはまた起きて滑らないといけない。それが僕らの仕事であり、やるべきことだから。今はガラ（エキシビション）を楽しみにしている。特別なプランを考えているので、多くの感情とエネルギーをリンクに届けたいです」と前向きに話した。

「ここ数日、どんな気分だった？」。ストレートな問いに「正直、浮き沈みの激しい日々でした」と明かす。「フリーの後は何が起きたのか、どれほどショックなことだったのかを理解するのが、最初は少し大変でした。でも、本当に多くの愛とサポートをもらいました」。トム・ブレイディ、ステフィン・カリー、シモーネ・バイルズ、スヌープ・ドッグら各界の著名人から連絡を受け、「本当に光栄で、救われました」と感謝した。

ここで、インタビュアーから「大きな大会では物事がいつもより早く進むと言われます。あなたが『物事が自分を追い越していくようだった』と話していたのが非常に印象的でした」と水を向けられ、この感覚は以前にもあったか、そして、感覚を戻すのは難しかったかを聞かれた。

「あんな風に感じるとは予想もしていませんでした。普段は自分がコントロールできている感覚があり、すべてが予定通りに進みます。でもあの時は、物事が自分を追い越してスピードを上げていくようで、追いついて立て直す時間がありませんでした。これは大きな学びになりました」。心情をこのように表現した上で「次のオリンピックに向けて、二度と繰り返さないようにしっかりと向き合っていきたいです」と視線を上げた。

フリー後、1日だけSNSと距離を置いた後でネット上の声を確認した。「そこにはポジティブなメッセージや愛、サポートが溢れていました。本当に胸に響きましたし、僕がこのスポーツを愛している理由を再確認できました。スコット・ハミルトンが言ったように『一つの演技がその人の人間性を決めるわけではない』ということ。皆がそう理解してくれたことに、本当に感謝しています」と語り、ファンの声が再起の力になった。

21歳。まだまだ飛躍のチャンスは残されている。今後について問われると「これは必要なステップだったと思います」とマリニン。「結果がどうあれ、オリンピックの舞台に立ってスケートへの愛と情熱を示すことが、すべての始まりです。他のアスリートたちとお互いに高め合い、このスポーツの限界を押し広げていきたいと思っています」。少しも闘志は失せていない。初めて味わった五輪という舞台が、新たな活力となっている。

最後に、インタビュアーから「団体戦での金メダルは、あなたのものです。それはこれからの人生でずっと変わりません。その事実は、今のあなたにとってどれほどの助けになっていますか？」と問われ、力強く返答した。「オリンピックでの辛い経験を和らげてくれる、大きな支えです。団体戦に出場すると決めて本当に良かった。チームメート全員で全エネルギーを注いで滑り、金メダルを勝ち取れたことは、一生忘れません」と。

フリーの後には、地元の米メディアから辛辣な報道があり、メンタル面が心配された。2日前にはSNSで「最も幸福な記憶であっても、周囲の雑音によって最後には汚されてしまう。卑劣なオンライン上の憎悪が精神を攻撃し、恐怖が心を暗闇へと誘う」など、心を覆う闇を示唆。しかし、ここで語った言葉はどれもポジティブなものばかりで、エネルギーにあふれていた。「4回転の神」はもっと強くなってリンクに帰ってくるつもりだ。



（THE ANSWER編集部）