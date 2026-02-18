あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、北海道産のほたてやいくらが楽しめる新キャンペーン「北海道うまいもん祭」を2月18日から期間限定で実施します。

【写真】シャリより大きいほたて！ 数の子！ 「北海道うまいもん祭」限定メニューを一挙、公開！

冷たい海で育ったほたての濃厚でコクのある甘みとうまみを味わえる「北海道産 まるごとほたて貝柱」が110円〜（以下、税込み）で販売されるほか、ほたて、漬けにしてうまみを引き出したサーモン、歯ごたえとうまみを味わう真ふぐが一気に楽しめる「なまら北海道3貫盛り」（360円〜）や、「北海道産 上いくら」（360円〜）、「北海道産 数の子」（260円〜）、「北海道産 ムラサキイカ」（120円〜）、「北海道産 ジャンボほたて貝柱」（360円〜）、「北海道産 タラコとマヨ軍艦」（120円〜）が登場。

同フェアの期間中は、北海道限定で提供されている「北海道昆布だし醤油（しょうゆ）」が全国の店舗で提供。北海道産の日高昆布と真昆布を使ったこだわりのだしに風味豊かな醤油がブレンドされています。

スイーツでは、北海道産の練乳と小麦を使用した「白いミルクレープ」（230円〜）と「白いミルクレープのメルバ」（270円〜）が発売されます。

※価格は店舗によって異なります。