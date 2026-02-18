新しい旅の舞台・ドバイに到着し、メンバーのテンションが一気に高まるなか、突如現れた追加メンバーは、「マクタン編」からの継続参加・はると。前回の旅で5人の女子から一目惚れされた過去を持つはるとが今回も早速場を沸かせ、スタジオ陣も「主人公すぎません？」と目が釘付けになった。

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。16日は卒業編2026第1話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

おとは（白石乙華、高2／東京都）

ゆあ（小林ゆあ、高2／神奈川県）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」「チュンチョン編」からの継続）

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都、「チュンチョン編」からの継続）

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」「夏休み編2025」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

けいすけ（中村圭佑、高2／長野県）

とき（中村駿希、高3／広島県）

【継続】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県、「夏休み編2025」「チュンチョン編」からの継続）

りょうすけ（曽根凌輔、高3／神奈川県、「ハロン編」からの継続）

はる（谷本晴、高3／神奈川県、「チュンチョン編」からの継続）

はると（今井暖大、高2／東京都、「マクタン編」からの継続）

現地で合流、まさかの追加継続メンバー「主人公すぎません？」「強敵揃い」

1日目午前、ドバイに到着した一同は、二階建てバスで市内観光へ。ワクワクしながらバス乗り場に向かう一同は、バスの前に立つ追加メンバーの姿を発見し、騒然となった。

全員の視線を浴びながら振り返ったのは、「マクタン編」からの継続メンバー・はると。継続理由として、「彼女欲しくて継続しました」とストレートに宣言し、井上が「これは強敵揃いやなあ」と漏らすとおり、恋の行方を大きく左右しそうなモテ男子の登場に、メンバー内の緊張感も高まる。

そんな空気感をヨソに、早速「じゃあ乗りましょう！」と明るく船頭を切ってバスに乗り込むはるとの姿に、スタジオ陣は「主人公すぎません？」「あいつ主人公なのかよ結局」と感服するばかりだ。

「また会いたいな、話したいなと思って」再会で一気に距離が縮まるねね＆はると

二階建てバスの上階へ移動すると、はるとは迷うことなく「ねねちゃん一緒に座りましょう」と声をかけた。

ねねが素直に「なんで誘ってくれたの？」と問うと、はるとは少し照れながらも、「『マクタン編』同じだったじゃん、その時も気になってたんだけど、その後の『すぱのび』（※『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました』とかSNSみてたら、また会いたいなみたいな、話したいなと思って」と、ねねへの想いが膨らんできたことを正直に明かし、それを聞いたねねも、「来て欲しい人はるとくんって言ってたの！」と嬉しそうに反応した。

スタジオでは大友が「もう好き同士じゃん」と漏らすなか、ねねは「結構チャラい系なのかなって思ってたの。けど放送見たら真逆でギャップだった」「すぱのびで保育園やってたじゃん、小さい子とかに優しいのいいなって」と秘めていた想いをあふれさせ、はるとが「小さい子だいすき、おれ」と笑うと、ねねも「ねねも大好き。やばい嬉しいわ会えて」と笑顔を見せた。

会話が盛り上がっていた2人。はるとは、「これからはどんどん積極的に自分から誘っていきたいと思いました」と前向きな姿勢をみせ、ねねも、「はるとくんに一直線に想いを伝えたい」と序盤から気持ちが固まってきた様子。

「いや、わざとそうした俺が」さわへのあざと発言にスタジオ騒然

一方、はるとは同じ継続メンバーであるさわも気になっていた。1日目、海が綺麗に見えるテラスでのランチタイムでは、はるとが隣のさわに話しかけると、自然な流れで距離を縮める。

気の合うはるとに、さわが「たまたま隣だったね」といたずらっぽく話しかけると、はるとは「いや、わざとそうした俺が」と発言。続けて「さわいるから、こっちにしよと思って」と、戦略だったことを明かし、さわは「聞いた今の？罪な男発言」と逆サイドのはるに話しかける。

さらに、はるとは「ちょっと頑張ってみた」「前の俺にはできないことしてみた」と冗談っぽく語りつつも、積極的な姿勢を見せると、大友は嫉妬している様子のはるに「負けるな！」とエールを送った。