東京ディズニーシー開園25周年イベントのグッズお披露目！ 4月8日～ぬいぐるみ、アパレル、カスタム可能なバッジ・リボンなど盛沢山
オリエンタルランドは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を4月8日に開始し、同イベントグッズを発売する。
今回展開されるのは、東京ディズニーシーの開園25周年を記念したグッズ。ジュビリーブルーに染まるアクアスフィアやプロメテウス火山など、東京ディズニーシーのアイコンと一緒にディズニーの仲間たちがデザインされたグッズが販売される。
ぬいぐるみバッジやフラッグには、エンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」に出演するディズニーキャラクターたちがジュビリーブルーを基調とした衣装を着た姿をデザイン。その他にも、Tシャツ、ポロシャツ、キャップ、ショルダーバッグなども用意されている。
さらに、25周年のお祝いを象徴するグッズとして「ジュビリーバッジ」も展開。3種類のバッジ、9種類のリボン、バッジとリボンのセットなどが販売される。バッジにはディズニーキャラクターが描かれたチャームやストラップが用意されており、その日の気分で組み合わせをカスタマイズできる。
他にも、メディテレーニアンハーバーの大きな古い橋「ポンテ・ヴェッキオ」では、スペシャルコンテンツ「ジュビリーブルーメモリーズ」が登場。店舗「リメンブランツェ」にて専用ボトルを購入すると、隣にあるジュビリーブルーに包まれた特別な空間に入場でき、“ジュビリーブルーストーン”をひとつ持ち帰れる。
加えて、グランドオープンから25年間の東京ディズニーシーのアニバーサリーアートを用いたカプセルトイが、25周年期間中に3つのテーマで展開。4月8日の第1弾では各アニバーサリーイヤーのデザインが中央に描かれたショッピングバッグをモチーフにした小物入れが販売される。
7月上旬からの第2弾では、周年アートをテーマにしたコスチューム姿のミッキーマウスやチョコレートクランチ缶が一緒になったキーチェーンが販売される予定となっている。
□アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー”」【グッズ（一部）】
左：光るおもちゃ（ペンダント型） 2,500円、右：光るおもちゃ（リボンクリップ型） 2,000円
ぬいぐるみバッジ 各3,000円、ぬいぐるみバッジセット(チップとデール)4,500円
トレーナー 6,000円、Tシャツ サイズ毎各2,700円～3,800円、サングラス 2,900円、カチューシャ 2,400円、キャップ 3,800円
左モデルよりTシャツ 4,500円、くっつきぬいぐるみ 2,500円、ショルダーバッグ 3,800円、ラガーシャツ 5,000円、ヘアゴム 2,000円、ショルダーバッグ 3,800円
リングセット 2,000円
ノート＆フラップケース 1,900円、ステンレスマグカップ 2,800円、ペンケース 2,500円、ステッカーセット 800円、バッグチャームケース付 1,600円
ジュビリーバッジ＆リボン 1,600円、バッジ 各1,000円、リボン 各800円、チャーム 各700円、ストラップ 各600円
ジュビリーバッジの組合せ・着用イメージ【ジュビリーブルーメモリーズ】
店舗「リメンブランツェ」の隣にあるジュビリーブルーに包まれた特別な空間
「ジュビリーブルーメモリーズ」2,000円（ジュビリーブルーに包まれた空間への入場料含む）【東京ディズニーシー25周年記念カプセルトイ（1回500円）】
カプセルトイイメージ
第1弾小物入れ（4月8日～）
第2弾キーチェーン（7月上旬～）
(C)Disney