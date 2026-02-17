【東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”】 4月8日 発売予定

オリエンタルランドは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を4月8日に開始し、同イベントグッズを発売する。

今回展開されるのは、東京ディズニーシーの開園25周年を記念したグッズ。ジュビリーブルーに染まるアクアスフィアやプロメテウス火山など、東京ディズニーシーのアイコンと一緒にディズニーの仲間たちがデザインされたグッズが販売される。

ぬいぐるみバッジやフラッグには、エンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」に出演するディズニーキャラクターたちがジュビリーブルーを基調とした衣装を着た姿をデザイン。その他にも、Tシャツ、ポロシャツ、キャップ、ショルダーバッグなども用意されている。

さらに、25周年のお祝いを象徴するグッズとして「ジュビリーバッジ」も展開。3種類のバッジ、9種類のリボン、バッジとリボンのセットなどが販売される。バッジにはディズニーキャラクターが描かれたチャームやストラップが用意されており、その日の気分で組み合わせをカスタマイズできる。

他にも、メディテレーニアンハーバーの大きな古い橋「ポンテ・ヴェッキオ」では、スペシャルコンテンツ「ジュビリーブルーメモリーズ」が登場。店舗「リメンブランツェ」にて専用ボトルを購入すると、隣にあるジュビリーブルーに包まれた特別な空間に入場でき、“ジュビリーブルーストーン”をひとつ持ち帰れる。

加えて、グランドオープンから25年間の東京ディズニーシーのアニバーサリーアートを用いたカプセルトイが、25周年期間中に3つのテーマで展開。4月8日の第1弾では各アニバーサリーイヤーのデザインが中央に描かれたショッピングバッグをモチーフにした小物入れが販売される。

7月上旬からの第2弾では、周年アートをテーマにしたコスチューム姿のミッキーマウスやチョコレートクランチ缶が一緒になったキーチェーンが販売される予定となっている。

□アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー”」

【グッズ（一部）】

左：光るおもちゃ（ペンダント型） 2,500円、右：光るおもちゃ（リボンクリップ型） 2,000円

ぬいぐるみバッジ 各3,000円、ぬいぐるみバッジセット(チップとデール)4,500円

トレーナー 6,000円、Tシャツ サイズ毎各2,700円～3,800円、サングラス 2,900円、カチューシャ 2,400円、キャップ 3,800円

左モデルよりTシャツ 4,500円、くっつきぬいぐるみ 2,500円、ショルダーバッグ 3,800円、ラガーシャツ 5,000円、ヘアゴム 2,000円、ショルダーバッグ 3,800円

リングセット 2,000円

ノート＆フラップケース 1,900円、ステンレスマグカップ 2,800円、ペンケース 2,500円、ステッカーセット 800円、バッグチャームケース付 1,600円

ジュビリーバッジ＆リボン 1,600円、バッジ 各1,000円、リボン 各800円、チャーム 各700円、ストラップ 各600円

ジュビリーバッジの組合せ・着用イメージ

【ジュビリーブルーメモリーズ】

店舗「リメンブランツェ」の隣にあるジュビリーブルーに包まれた特別な空間

「ジュビリーブルーメモリーズ」2,000円（ジュビリーブルーに包まれた空間への入場料含む）

【東京ディズニーシー25周年記念カプセルトイ（1回500円）】

カプセルトイイメージ

第1弾小物入れ（4月8日～）

第2弾キーチェーン（7月上旬～）

(C)Disney