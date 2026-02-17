Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

16Æü¡¢¹­Åç¸©Åì¹­Åç»Ô¤Î½»Âð¤ÇÃËÀ­¤¬¼ó¤òÀÚ¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢1³¬¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë³ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

17ÆüÄ«¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬¼þ°Ï¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Åì¹­Åç»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÉ×ÉØ2¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Î¢Äí¤Ç¤ÏÉ×¤È¤ß¤é¤ì¤ë40Âå¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Î¼ó¤Ë¤Ï¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤¢¤È¤¬¤¢¤ê¡¢1³¬¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤Ï³ä¤é¤ì¡¢²¿¼Ô¤«¤¬¿¯Æþ¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£