記者会見で謝罪する愛媛県西条市の高橋敏明市長＝3月、西条市役所不信任決議可決による失職に伴う愛媛県西条市長選が10日告示され、いずれも無所属で、出直し選に臨む前職高橋敏明氏（67）と新人の元副市長越智三義氏（61）の2人が届け出た。高橋氏は市職員へのパワーハラスメント行為が弁護士による調査委員会で認定されており、市政の信頼回復などが争点となる。投開票は17日。高橋氏は市議会の定数削減や高齢者に優しいまち