市販化も間近!? 現実味あふれるコンセプトカー「カヨイバコ-K」とは

2025年10月29日より11月9日まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、ダイハツは、次世代軽商用EVのコンセプトカー「KAYOIBAKO-K（カヨイバコ・ケー、以下カヨイバコ-K）」を世界初公開しました。

一体どのようなクルマなのでしょうか。

カヨイバコ-Kは「人の近くでつながる軽」というコンセプトのもと開発されました。

地域社会で働く人々の新しいライフスタイルを支えることを目的とした、軽自動車規格のBEV（バッテリーEV：電気自動車）です。

最大の特徴は、単なる移動手段にとどまらない点にあります。データ連携や自動運転技術を組み合わせることで「働き方そのものを変えるクルマ」という新しい価値の提供を目指しているのです。

実は「KAYOIBAKO」という名称自体は、2023年に開催された「JMS2023」でトヨタが発表した商用バンのコンセプトカーが起源です。

当時のモデルは人と地域をつなぎ、暮らしを支えるモビリティをテーマに掲げていました。配送・移動販売・見守り支援など、様々な用途に対応できるモジュール構造を備えた小型BEVとして大きな注目を集めたのです。

カヨイバコ-Kは、そのコンセプトを受け継ぎつつ、日本独自の軽自動車規格という制約の中で再構築した派生モデルとなっています。

ダイハツが長年軽商用車で培ってきた技術とノウハウを存分に活かし、より人々の暮らしに近いラストワンマイルの領域に特化した設計です。

デジタル技術との連携を前提として設計されている点も見逃せません。

配送業務の効率化はもちろんのこと、地域に暮らす高齢者の見守り支援や、災害発生時の移動サポートなど、現代社会が抱える様々な課題の解決にも貢献することが想定されています。

外観は一見シンプルですが、細部まで丁寧に考え抜かれています。物を運ぶための商用車という本質を大切にしながらも、人と関わるクルマとして優しさや温かみを感じられるデザインを追求しました。

軽自動車は構造上、どうしても平面的なデザインになりがちです。しかしカヨイバコ-Kでは、フェンダー周辺に柔らかなカーブを取り入れることで、親しみやすい印象を演出しています。

特徴的なのは、フロントフェイスに遊び心のある要素を盛り込んでいる点です。

前面に配置されたディスプレイでは「ありがとう」「休憩中です」といったメッセージを表示できます。

さらにヘッドライトの点灯パターンや、ボディ側面のサイネージディスプレイとも連動させることで、人と人とのコミュニケーションをより円滑にする工夫が施されました。

エクステリアデザインは、角張ったボディフォルムに四角丸のヘッドランプを組み合わせ、未来的な雰囲気と可愛らしさを見事に両立させています。

グリルレスで凹凸を極力抑えたなめらかな表面処理の中に、「DAIHATSU」のロゴが際立つ仕上がりです。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1885mmと、しっかり軽自動車規格に収まっています。それでいてホイールベースは2550mmと長めに設定されており、広々とした室内空間を実現。

このサイズ感により、配送などの商用利用だけでなく、車中泊などのレジャー用途や移動オフィスといった多目的な使い方にも対応可能です。

インテリアはフラットフロア構造を採用し、シートは運転席のみというシンプルな構成になっています。

今回はあえて1人乗り仕様としていますが、将来的には4人乗りへの拡張も検討されているとのことです。

四角い室内空間は、「アトレー」や「ハイゼットカーゴ」といったダイハツの人気軽商用バンで長年磨き上げられてきた設計思想を引き継いでいます。

「高く積める」「使いやすい」という評価を得てきたダイハツ商用車の強みを活かしながら、新しい時代の働くクルマとしての進化を目指しているのです。

カヨイバコ-Kは、現時点では市販化は未定となっています。

しかしEVモデルのアトレーが既に登場していること、そしてトヨタも同じJMS2025でカヨイバコの第2世代コンセプトカーに「ハイエース コンセプト」と既存の人気商用バンの名を与え、近い将来の市販化を示唆したことなどを考えると、カヨイバコ-Kが実車化される日もそう遠くはないかもしれません。

アトレーやハイゼットカーゴが道具としての実用性を追求してきたのに対し、カヨイバコ-Kは人と社会をつなぐプラットフォームという新たな役割を担おうとしています。

軽商用車の新しい可能性を示すモデルとして、今後の展開から目が離せません。