¡¡Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°Î¨Áè¤¤¤¬ßõÎõ¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤¬2013Ç¯10·î¤ÎÈÖÁÈ³«»Ï°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ëÆ±»þ´ÖÂÓ¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¡¼¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡§°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬¥³¥¢»ëÄ°Î¨¡Ê13¡Á49ºÐ¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡Ë¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤³¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖZIP¡ª¡×¤¬ÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍÁê¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢TBS¤Î¡ÖTHE TIME,¡×¤Ï¤³¤ÎÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¹¥¤¤Ê½÷»Ò¥¢¥Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TBS¤«¤é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿4¿Í¤Î¡ÖÈþ½÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×
¡¡¸½ºß¡¢Ì±Êü¤ÎÊ¿ÆüÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤È»Ê²ñ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡üÆü¥Æ¥ì¡ÖZIP¡ª¡×¡Ê5:50¡Á9:00¡Ë¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê
¡ü¥Æ¥ìÄ«¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê4:55¡Á8:00¡ËÄÚ°æÄ¾¼ù¥¢¥Ê¡¢ºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¤Û¤«
¡üTBS¡ÖTHE TIME,¡×¡Ê5:20¡Á8:00¡Ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ê·î¡ÁÌÚ¡Ë¡¢¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¤Û¤«
¡ü¥Õ¥¸¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê5:25¡Á8:14¡Ë°ËÆ£Íø¿Ò¥¢¥Ê¡¢°æ¾åÀ¶²Ú¥¢¥Ê¤Û¤«
¡¡Ì±Êü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤µ¤é¤ËNHK¤Î¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡Ù¡Ê5:00¡Á8:00¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ë¤È4¶¯1¼å¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢1¼å¤¬¡ØTHE TIME,¡Ù¤Ç¤¹¡£Â¾¶É¤¬À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨7¡Á9¡ó¤ò¼è¤ë¤È¤³¤í¡¢¡ØTHE TIME,¡Ù¤Ï4¡óÄøÅÙ¤È¤¶¤Ã¤¯¤êW¥¹¥³¥¢¤Î³«¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡2021Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖTHE TIME,¡×¤Ï¡¢·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Ë¤Ï¿Íµ¤È´·²¤Î°Â½»¥¢¥Ê¡¢¶âÍË¤Ë¤ÏÆüÍË·à¾ì¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¤ÎÂç¶Ä¤Ê±éµ»¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¹áÀî¾ÈÇ·¤ò»Ê²ñ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö05Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ª¥ê¥³¥ó¤Î¡Ø¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤êÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ç¡¢¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡Ù¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÈà¤ò»Ê²ñ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢TBS¤ÏÁêÅö¤Ê°Õµ¤¹þ¤ß¤ÇÊÔÀ®¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¶âÍË¤À¤±¤Ï¹áÀî¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊÑÂ§Åª¤Êµ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¿åËÎ¥¢¥Ê¤ËÂÐ¹³
¡Ö°Â½»¥¢¥Ê¤ÏÅÚÍËÌë¤Ë¡Ø¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÆüÍË¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ª¡Ø°Â½»¿Â°ìÏº¤ÎÆüÍËÅ·¹ñ¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾å¡¢¡ØTHE TIME,¡Ù¤ò·î¡Á¶â¤ÇÃ´Åö¤µ¤»¤¿¤éµÙ¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¶âÍË¤À¤±¤ÏÊÌ¤Î¿Í¤¬»Ê²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡2021Ç¯10·î1Æü¡¢½é²óÊüÁ÷Æü¤¬¶âÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÈÖÁÈ¤Ï¹áÀî¤Î»Ê²ñ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö7»þÂæ¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï6¡¦5¡ó¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´½Ëµ·¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¿ô»ú¤ÏÍî¤Á¤Æ¡¢·ë¶É¡¢Ì±Êü4°Ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶âÍËÃ´Åö¤Î¹áÀî¤¬À²Ã³²ÊóÆ»¤Ë¤è¤êÍâÇ¯9·î¤Ë¹ßÈÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤¼°Â½»¥¢¥Ê¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖTBS¤ÏÆü¥Æ¥ì¤Î¡ØZIP¡ª¡Ù¤ËÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ØTHE TIME,¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÈ¾Ç¯Á°¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ï¡ØZIP¡ª¡Ù¤Î»Ê²ñ¤Ë¥ª¥ê¥³¥ó¤Î¡Ø¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¿åËÎ¥¢¥Ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥¢¥Ê¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ê¤Ç¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØZIP¡ª¡Ù¤â¿å¥È¥¢¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÇ¯´Ö»ëÄ°Î¨¤Ç1°Ì¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¾¶É¤ÏÏ·ÊÞÈÖÁÈ¤¬Â¿¤¯¡¢»ëÄ°½¬´·¤¬º¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡Æ±»þ´ÖÂÓ¤ÎºÇ¸Å»²¤Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç1994Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡£
4·î¤ËÊÑ²½¤¬¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤¬½é¤á¤ÆÇ¯´Ö1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é15Ç¯¸å¤Î2009Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÇ¯´Ö1°Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤À¤Ã¤Æ13Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢10Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï·ÊÞ¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÖTHE TIME,¡×¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡È°Â½»¿Â°ìÏº¡É¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Íµ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¥´¶ÅÙ¡¢¼ÂÎÏ¡¢¹âÉ¾²Á¤Î°ÂÄê´¶¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¡ØTHE TIME,¡Ù¤Ï¡¢ÃÏÊý¶É¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥º¡¼¥à¥¤¥ó!!Ä«¡ª¡Ù¤Ë»÷¤¿ÉôÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ø¥º¡¼¥à¥¤¥ó¡Ù¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¤äÊ¡Î±¸ùÃË¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤äÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤ÎTBSÆâ¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬ËÜÉô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼Ìò°÷ÂÔ¶ø¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¿¦¡É¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÈÖÁÈ¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÄã»ëÄ°Î¨¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤ÎÌò¿¦¤Ë°±Æ¶Á¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö°Â½»¥¢¥Ê¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¡¢É¾²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Äã»ëÄ°Î¨¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡24Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Â½»¥¢¥Ê¤À¤¬¡¢Â¿Ë»¤Î¤»¤¤¤«·ëº§Åö½é¤«¤éºÊ¤È¤Ï¡ÈÊÌµïº§¡É¤À¤È¼«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡ÖTHE TIME,¡×¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÈÖÁÈ²þÊÔ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°Â½»¥¢¥Ê¤Î°Õ¸«¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢²þÊÔ¤ÎÍýÍ³¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈà¤Î´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£TBS¤â¤½¤ì¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤à¤·¤íÂ¾¶É¤Î4·î²þÊÔ¤¬¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡4·î¤«¤é¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÏÊüÁ÷»þ´Ö¤¬±äÄ¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö8»þÂæ¤È9»þÂæ¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢Á°ÈÖÁÈ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤È¸åÈÖÁÈ¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡Ù¤ò±äÄ¹¤·¤ÆËä¤á¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æü¥Æ¥ì¤â23Ç¯4·î¤«¤é¡ØZIP¡ª¡Ù¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤ò1»þ´Ö±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç»ëÄ°Î¨¤¬¾å¸þ¤¤¤¿¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡ØTHE TIME,¡Ù¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
