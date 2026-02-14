『限界ＯＬ霧切ギリ子』大人気で通常連載に移行 インディーズ連載からで過去にはアニメ化作品『ラーメン赤猫』＆『幼稚園WARS』
漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて、2024年9月24日よりインディーズ連載を開始した『限界OL霧切ギリ子』（著・ミートスパ土本）が、2026年2月17日配信の73話より通常連載に移行することが発表された。
【画像】お祝いイラスト！『限界ＯＬ霧切ギリ子』通常連載に移行で歓喜
インディーズ連載は、漫画投稿サービス「ジャンプルーキー！」内で行っている連載権を獲得できる「連載争奪ランキング」企画で1位を獲った作品が、編集部のネームチェックを経ずに「少年ジャンプ＋」にて個人で自由に連載できるもの。また、各話の閲覧数に応じて原稿料が＋αされる点も魅力の新しい形の連載形式で、現在、インディーズ連載中の作品は９作品ある。
これまで読者の支持を得てインディーズ連載から通常連載に移行した作品には、『ラーメン赤猫』（著・アンギャマン）、『幼稚園WARS』（著・千葉侑生）があり、ともにアニメ化されるほどの人気作へと成長した。通常連載へ移行すると、担当編集がつきサポートを受けられる。
また、コミックス発売の確約や、閲覧数に応じた広告収入の還元、「好きなページをTシャツ化できる機能」や、「MANGA Plus by SHUEISHA」での海外同時配信など、「少年ジャンプ＋」編集部の取り組みを利用できるようになる。
通常連載への移行３作品目となる『限界ＯＬ霧切ギリ子』も、インディーズ連載時代から、最新話が更新される度にXのトレンドにあがるほどの人気作。2025年10月発売のコミックス１巻は発売前に重版が決まり、すでに4刷まで版を重ねている。また、SNSの作品公式アカウントで2025年5月より配信しているショートアニメは累計800万インプレッション以上を獲得。「次にくるマンガ大賞2025」のwebマンガ部門では第8位に選ばれるなど、多くの読者の支持を得て、今回通常連載への移行を果たした。
『限界OL霧切ギリ子』は、読めば新たな知見を得る、今日をなんとか生きるライフハック!? 耳血を流しながら食パンをかじる限界ＯＬの霧切ギリ子とその周辺の人々が織りなす、生活感あふれる群像劇。
