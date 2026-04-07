【モデルプレス＝2026/04/07】人気漫画「ダンダダン」が連載5周年を記念し、初の舞台化が決定した。【写真】読者が選ぶ「ベストアニメ」トップ10一覧◆人気漫画「ダンダダン」本作は、コミックス累計発行部数1200万部、アプリ内閲覧数が10億回を突破した、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の龍幸伸による漫画作品。幽霊を信じないオカルトマニアの男子高生・オカルン（高倉健）と宇宙人を信じない女子高生・