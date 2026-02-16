Ì¼¤ÎÆý»õ¤Ë7Ëü6600±ß¥Ý¥ó¢ª¸µ¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥â¥Ç¥ë·ãÅÜ¡ª¥¼¥¤¥ó¡¦¥Þ¥ê¥¯Ê¿Á³¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¤¤¤¤¤À¤í¡×
¡¡¸µ¥ï¥ó¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç²Î¼ê¤Î¥¼¥¤¥ó¡¦¥Þ¥ê¥¯¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÆý»õ¤¬È´¤±¤¿¤È¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹â³Û¤òÂ£¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸µ¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥¸¥¸¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¤«¤é·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¤ÊÆ¤Ç¤ÏÈ´¤±¤¿Æý»õ¤ò¥³¥¤¥ó¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö»õ¤ÎÍÅÀº¡×¤¬»Ò¶¡¤Î¸µ¤ËË¬¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Ê¤É¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¥³¥¤¥ó¤òËí¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¼¥¤¥ó¤ÏÌ¼¥«¥¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÆý»õ¤¬½é¤á¤ÆÈ´¤±¤¿¤È¤¡¢500¥É¥ë¡ÊÌó7Ëü6600±ß¡Ë¤âÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥¤¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿
¡¡¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖCall Her Daddy¡×¤Ç¥¼¥¤¥ó¤Ï¡Ö»õ¤ÎÍÅÀº¤«¤é¤Î¤ª¶â¤ò¤¢¤Î»Ò¤Ë¤¢¤²¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤µ!¤Ç¤â¡¢Ì¼¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¤Ï·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Ë¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¼¥¤¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ´¤±¤¿»õ¤ò¡Ö³Û¤ËÆþ¤ì¤Æ¡×¾þ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢2ËÜÌÜ¤«¤é¤Ï5¥É¥ë¡ÊÌó765±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë