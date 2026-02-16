横浜市内に必要な喫煙所は「641ヵ所」…「市内全域路上喫煙禁止」に向けて求められる再整備

国際園芸博覧会開催を控える横浜

その数約377万人、日本で最も人口の多い市区町村である神奈川県横浜市は常に変化し続けている。JRや私鉄が張り巡らされたベッドタウンは、若い世代の流入が続き、再開発も進む。

横浜駅を中心に広がる繁華街は商業施設やオフィスビルが並び、日夜賑わいをみせる。みなとみらい・中華街などの観光スポットは訪日観光客も多く詰めかけ、桜木町・野毛にはディープな飲食店街が広がる。さまざまな需要を受けとめる、巨大な都市だ。

横浜市は2027年に国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）の実施を控えている。首都圏最大級の都市・横浜から成熟した国際都市YOKOHAMAへーーさらなる飛躍を遂げるうえで、検討されているのが喫煙環境の整備だ。

同博覧会開催を見据え、横浜市は市内全域での路上喫煙禁止を盛り込んだ条例改正を検討し、27年1月ごろの施行を目指している。2020年4月に全面施行された改正健康増進法、そして横浜市のポイ捨て防止条例を基盤に、さらなる喫煙規制強化をはかる方針だ。

中心地である横浜・みなとみらいエリアの喫煙環境をめぐる現状をみてみよう。JR、東急などが乗り入れ、一日に約200万人が利用するとも言われる横浜駅周辺には、高島屋やそごうなどの百貨店、「ポルタ」や「モアーズ」などの複合施設が点在し、さながら大きなアーケードを形成している。

同エリアはすでに喫煙禁止地区に指定されており、路上喫煙や吸い殻のポイ捨てには罰則として過料2000円が課せられる。繁華街を歩くと、各地にそれを周知する標識やサインが設置されているのを確認できた。

横浜駅から横浜市営地下鉄に乗り、桜木町〜関内駅エリアを歩く。県内最大の飲食店街である「野毛」や横浜スタジアムの最寄り駅で、県外から訪問する利用者も多い。関内駅も同じように、駅周辺が喫煙禁止地区に指定されていた。

そのほか、新幹線停車駅の新横浜駅周辺地区、みなとみらい21地区など交通や経済のハブになっているエリアのほか、戸塚駅や二俣川駅周辺など住宅街が広がる地区もあわせて計８地区が喫煙禁止地区に指定されている（令和6年2月時点）。

先に挙げた改正健康増進法の施行により、飲食店・職場等の室内での喫煙が原則禁煙となった。だがこれは喫煙行為そのものを禁止するために設けられたのではなく、（非喫煙者が）望まない受動喫煙を避けられる社会を形成するために施行されたものだ。

路上喫煙の防止は受動喫煙の問題にとどまらず、吸い殻ポイ捨てによる景観美化の観点および、たばこの不始末による火災を防ぐ、重要な機能を果たす。綺麗な街であればあるほど街は綺麗になっていき、マナーや防災への意識も高まっていく。自助から共助、そして公助へと良い循環が進んでいくはずだ。

横浜駅周辺の喫煙所を探すと…

だが実際には、路地裏での喫煙や、川や排水溝に吸い殻を隠すように捨てる、という事態も起きている。建物の窓が割れたまま放置すると、無秩序や犯罪を誘発するという「割れ窓理論」で言われるように、ますます街が汚れていく負のスパイラルに飲み込まれていくおそれもある。また、そうした行為への見回りや指導、ごみの処分コストなどは、巡り巡って行政や住民に負担としてのしかかってくる。

また近年はオーバーツーリズムの問題もあり、特定のエリアに人の流れが過密になる傾向にある。「どこで吸えばいいのか」「どこに捨てたらいいのか」と、喫煙文化の違いに起因する対人トラブルの増加するリスクも、あらかじめ予測しておく必要があるだろう。

では問題は、先に述べた通りたばこを吸う人も吸わない人も気持ちよく過ごせるまちづくりをどう行なっていくか、という点にある。すなわち、喫煙可能なエリアを制限する代わりに、非喫煙者に影響が少ない形で「受け皿」となる喫煙所を増やす必要がある。

たとえば、すでに喫煙禁止地区に指定されている横浜駅周辺には、屋外に公共喫煙所が３ヵ所ある。それぞれ場所は駅東口の横浜中央郵便局前、きた西口から横浜モアーズを過ぎた川沿い、みなみ西口の高島屋前だ。それぞれの公共喫煙所はかなり離れており、横浜駅という巨大な構造体に分断されている。横断禁止の道路や入り組んだ歩道橋に阻まれ、「初見で」目的地にたどり着くのは意外と難しく、少し時間がかかる。

なお訪れたのは昼時だったが、キャパシティを超えるような利用者が詰めかけていた。この状況で「全面路上喫煙禁止」を実施すると、どのような状況が懸念されるのか。

2026年1月、株式会社プランワークス社が「横浜市内における分煙施設の整備について」というレポートを公表した。このレポートでは横浜市が「全面路上喫煙禁止」を実施した場合、「どれだけ、どこに喫煙所が必要か」を調査および試算したものである。

端的にいうと、横浜市全域で必要な喫煙所数は「614ヵ所」となり、現在同市が指定している喫煙禁止区域内では「91ヵ所」にのぼる、と推計しているのだ。

非喫煙者の約7割が「喫煙スペースは必要」

くわしい説明は省くが、モバイル空間統計をもとに横浜市全域の「滞在人口」の最大値をそれぞれ算出し、その規模に応じた必要喫煙所数を算定している（本調査では京都駅周辺の喫煙所の面積を参考に算定）。滞在人口の多寡にあわせて、必要とされる喫煙所の数は当然ながら変わっていく。

それに基づくと、新横浜駅がある港北区で70、神奈川区で54、横浜駅がある西区で53など、全18区で合計614ヵ所の喫煙所が必要になる計算だ（下記マップを参照）。

そして先述した８つの喫煙禁止地区については、いま域内（周辺）に計17ヵ所の公共喫煙所が設置されているが、その5倍以上にあたる91ヵ所が必要になると試算しており、大きな乖離がある。横浜駅周辺地区では27ヵ所（現在3ヵ所）、みなとみらい21地区（桜木町駅周辺）では11ヵ所（同2ヵ所）、新横浜駅周辺でも12ヵ所（同2ヵ所）の喫煙所が必要となる試算だ。

喫煙所の再整備および増設は、単に喫煙者の権利を優先するためではない。非喫煙者500名を対象とした調査では、約7割が「喫煙スペースは必要」と回答しており、その理由として「受動喫煙を避けられる」「歩きたばこやポイ捨てが減る」といった点が挙げられている。人の流動が大きいエリアに公共喫煙所があることは、社会的に必要なインフラであると意識されていることの証左とも言えるだろう。

もちろん、単に喫煙所の「数」を増やせばいいわけではない。利用者の過密化を避けるためにも喫煙所には一定の間隔を設ける必要があり、どのような喫煙所を作るのか、そして誰がそれを運用していくか、ということも考えていく必要がある。

官民連携の街づくりが不可欠

横浜駅周辺にある３ヵ所の喫煙所は、いずれも現在は開放型のものが設置されている。煙が周囲に漏れ、望まない受動喫煙を引き起こす恐れがある。こちらも扉と屋根がついた密閉型喫煙所に置き換えることで、たばこを吸う人も吸わない人もそれぞれが気持ちよく過ごせる街づくりに近づいていくだろう。

横浜市の「全面路上喫煙禁止」が施行される予定の2027年まで、残り時間は多くない。喫煙所の「数」と「質」を担保した街づくりは多くのリソースが必要だ。

また、ただ「作って終わり」になってしまうと、かえって街の持続性を損なう可能性もある。官民が連携し、一過性ではない喫煙所の再整備が求められている。

