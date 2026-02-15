韓国ドラマ「美女と純情男」第55話〜第59話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）を放送中！
「テレ東プラス」では、2月16日（月）〜2月20日（金）放送、第55話〜第59話のあらすじを紹介する。
【2月16日（月）放送 第55話】
マリから受け取った2億ウォンをギャンブルですべて溶かしてしまったミジャに、ジヨン・ドシク・ドジュンはショックを受ける。さらに、スンジョンの金をこっそり売っていたことまでバレてしまい、ミジャは泣き崩れながら許しを請う。
一方、ストーカーまがいの行動をするジンダンから守るために、ピルスンはジヨンにプロポーズする。家族の前でジヨンとの結婚を宣言したピルスンだが、ジヨンのことを毛嫌いするソニョンとクムジャから猛反対を受ける。
【2月17日（火）放送 第56話】
ヒョンチョルに真実とジヨンへの思いを伝えると、APPグループに迷惑がかかることもあるのではないかと心配されるピルスン。そんなピルスンがジンテクを訪れると、ジヨンと別れたほうがいいと諭される。
一方、ピルスンと結婚することをドシクとドジュンに報告し、幸せをかみしめるジヨン。だが、ジヨンの結婚を知ったミジャが訪ねてくる。ドシクにジヨンの正体を世間にバラしてやると言うミジャの言葉を、隠れていたジンダンが聞いてしまい…。
【2月18日（水・祝）放送 第57話】
ジヨンがドラだと世間に知られてしまう。そんなドラはピルスンに迷惑をかけたくないと、ピルスンに黙って会見を開くことに。また、エギョからジンダンの話を聞いたサングはピルスンを陥れるため、キム家の前に群がる報道陣に偽の情報をばらまく。
一方、編成されていたドラマのキャンセルや「ソウルレディー」の海外販売が白紙になるなど、多額の損失を被りそうになるゴーゴーエンタ。ピルスンは会社に損害を与えないようにと思い辞表を出し…。
【2月19日（木）放送 第58話】
ドラが自殺を図った理由を家族たちに初めて話すと、自分たちを信じてほしいと頼むピルスン。また、スヨンはジンテクに“なぜ記者たちは結婚式場を知っていたのかしら”と、腑に落ちない点を漏らす。
そんな中、ドラが家にひどい落書きをされたり、近所の人たちが心ない噂話をしていることを知ったピルスンは、この状況を打開するために真っ向勝負に出ることを決意する。
そんなピルスンは、ドラとともにボンスの動画配信に出演し…。
【2月20日（金）放送 第59話】
ドラを陥れた男ジョンシクの母親から連絡をもらい、会いに行くピルスンとドラ。逃げるジョンシクを捕まえ責め立てるピルスンに対し、ドラは膝まずき胸の内を話し始める。
そして、ドラは女優として復帰しようとするのだが、汚名を晴らしても世論はまだ厳しく苦戦していた。
一方、サングにお金を用意してほしいと頼まれるエギョは、その理由を聞き愕然とする。そんなエギョの様子が気になり後をつけるジンダンは、驚きの真実を知るのだが…。
出演者
コ・ピルスン／コ・デチュン：チ・ヒョヌ
パク・ドラ／キム・ジヨン：イム・スヒャン
ペク・ミジャ：チャ・ファヨン
コン・ジンダン：コ・ユン
脚本・演出
【脚本】
キム・サギョン「紳士とお嬢さん」「たった一人の私の味方」
【演出】
ホン・ソック「たった一人の私の味方」
