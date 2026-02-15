現役Uber配達員が警鐘「低単価が加速する」Uber Eatsの新インセンティブに潜む“仕組みの罠”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「連続稼働インセンティブ正式導入も早速改悪？こんな内容でも低単価は加速するのか…」と題した動画を公開。Uber Eatsが本格導入した「連続稼働インセンティブ」について、テスト期間よりも条件が厳しくなっていると指摘し、問題提起を行った。
動画でレクター氏は、自身に配信されたインセンティブの内容を公開。火曜日から日曜日の6日間、毎日9回の配達を完了すると5,000円の報酬が得られるというものだが、1件あたりに換算すると約92円にしかならないと説明した。さらに、このインセンティブが加算されるのは11:30～14:30と17:30～21:30のピークタイムのみという制約もある。
レクター氏は、これについて「早速内容が改悪されている」と批判。以前のテスト期間では、同じ5,000円の報酬を得るための条件が毎日6回の配達だったことを挙げ、1件あたりの単価が約139円から約92円へと大幅に下がったことを問題視した。同氏は、テスト期間の内容ですら「やらない」という声が多かったにもかかわらず、「これがより改悪された」ことで、配達員のモチベーションにつながるか疑問を呈している。
また、他の配達員には毎日12回や18回といった、さらに厳しい条件が提示されているケースも紹介。このインセンティブの導入が配達員の増加を招き、結果として「低単価が加速してしまう」可能性への懸念を示した。
最後にレクター氏は、Uber Eatsの待遇改悪により、配達員が出前館やWoltといった他社のデリバリーサービスへ流れる可能性も示唆。今回のインセンティブが、配達員の労働環境をさらに厳しいものにするのではないかと問いかけ、動画を締めくくった。
チャンネル情報
Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/