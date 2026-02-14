グラビアアイドル・加藤玲菜（れな＝19）が、2月9日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】隠しきれない超絶スタイル 赤セーターの恵体にうっとり

自身のインスタグラムにも画像を掲載し「ぜひチェックしてください」とアピールした。「古民家の撮影でした」とひざ立ちポーズのオフショットも掲載。前かがみになると重みで倒れてしまいそうなド迫力のたわわすぎるボディを披露し「れな的に縁側のカットがお気に入り 皆さんはどのカットがお気に入りですか??」とコメントした。



加藤は「安藤玲菜」名義でアイドルグループ「LINKL PLANET」メンバーとして活動していたが、2024年に卒業した。その後「加藤」に改名し、今年1月に満を持して「週刊ヤングマガジン」でグラビアデビューしていた。



現在は看護学校に通う現役の学生でもある加藤。「週プレ」公式サイトのインタビューではグラドルと学生の二刀流生活についても言及。「大変なときもありますが楽しいので充実してます。母もすごく喜んでくれて、手紙まで書いてきてくれたんです。喜んでる姿を見ると、頑張ろうって思えます。父も陰で応援してくれてます」とやりがいを感じていることを明かしていた。



同号は一ノ瀬瑠菜が表紙＆巻頭を担当。矢野ななか、和田海佑、藤原ナミ、上原わかな、染谷有香も登場している。



（よろず～ニュース編集部）