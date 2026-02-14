この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「新カード誕生? エアウォレットVISA 50%還元もきたぞ-」と題した動画を公開。決済・送金アプリ「AirWALLET（エアウォレット）」が、新たにチャージ式Visaカード（リアルカード）の発行を開始することを発表し、事前申し込みキャンペーンがスタートしたことを解説した。



今回発表されたリアルカードは、AirWALLETの残高を全国のVisa加盟店での支払いに利用できるようになる新機能である。カードの利用開始は2026年3月以降を予定しているが、それに先立ち事前申し込みキャンペーンが開始された。期間中に申し込むと、通常900円かかる発行手数料が全額キャッシュバックされ、実質無料でカードを入手できる。ネコ山氏はこの新機能について、これまで利用店舗が限られていたAirWALLETの利便性が大幅に向上すると指摘した。



また、現在開催中のキャンペーンについても解説。2026年2月28日までの期間中、コンビニやドラッグストアなどの対象店舗でAirWALLETを利用して支払うと、もれなく50%が還元される。還元上限額は、初めて利用するユーザーが500円（利用額1,000円まで）、既存ユーザーは300円（利用額600円まで）となっている。ネコ山氏は「（還元上限は）もうちょっと頑張りが足りなくないすか」としながらも、確実にお得になるキャンペーンだと述べた。



さらに、新規登録者向けの特典も紹介。招待コードを利用した新規登録で500円、15,000円以上のチャージで2,000円、三菱UFJ銀行口座から30,000円以上を初回チャージすると5,000円、合計で最大7,500円相当がプレゼントされる。これらの特典はチャージ後に銀行口座へ無料で戻すことも可能だ。



リアルカードの事前申し込みは3月16日までとなっており、申し込みを済ませておけば、今後AirWALLET残高を利用したキャンペーンが開催された際に有利になるとネコ山氏は説明。現在開催中の50%還元キャンペーンは2月28日までと期間が短いため、早めの利用を呼びかけた。