¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ÈÄí¶µ»Õ¡Ö¥á¥¬¥¹¥¿¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ê³ô¡Ë¥Ð¥ó¥¶¥ó¤¬ÇË»º¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½
¡¡¡Ê³ô¡Ë¥Ð¥ó¥¶¥ó¡Ê¿·½É¶è¡Ë¤Ï£²·î£±£³Æü¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¶È¤òÄä»ß¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËºÛÈ½½ê¤Ë¼«¸ÊÇË»º¤Î¿½ÀÁ¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤Ï¸½ºßÄ´ººÃæ¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ÈÄí¶µ»Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥á¥¬¥¹¥¿¡×¡¢Ë¬Ìä·¿²ÈÄí¶µ»Õ¡Ö°ì¶¶¥»¥¤¥·¥ó²ñ¡×¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤Î¶µ°é»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¶áÇ¯¤ÏÁý¼ý·¹¸þ¤Ç2025Ç¯1·î´ü¤Ë¤ÏÇä¾å¹âÌó35²¯±ß¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¹â¹»À¸¤ÎÆñ´ØÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥á¥¬¥¹¥¿¥Ç¥£Ì¾Ìç¹âÅù³Ø±¡¡×¤ò2026Ç¯4·î¤Ë¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2·î12Æü¡¢Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¤Ê§¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö2·î13Æü¤ËÌ¤Ê§Ê¬¤Î»ÙÊ§¤¬´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ñ¶â·«¤ê¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·»ÙÊ§¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨¡Ê³ô¡Ë¥Ð¥ó¥¶¥ó¡ÊTSR¥³¡¼¥É:293197873¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:6011001072798¡¢¿·½É¶èÀ¾¿·½É£¶¡Ý£¸¡Ý£±¡¢ÀßÎ©£±£¹£¹£µ¡ÊÊ¿À®£·¡ËÇ¯£±£²·î¡¢»ñËÜ¶â£¹£¹£¹£¶Ëü£·£µ£°±ß¡Ë