９日に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」では、祖父が「麻生太郎さんとメシ友」という代々政治家の家系の若手芸人が登場した。

この日は「親が社長・政治家、お育ちの良い芸人ＳＰ」で、４人の芸人が登場。その中の１人が４年目の若手芸人・天明ブラウンの太田成秋だった。

福島県で代々政治家の家系だといい、父は県議会議員、祖父は小泉内閣で元農水副大臣という政治家一家。１５０年続いている建設会社は、母が社長を務めているという。千鳥・大悟は「代々政治家で、建設やって…。バリバリやな」と苦笑い。

実家は「日本の有形文化財」だといい、「おじいちゃんは麻生太郎さんとメシ友」という強烈パワーワード。さらに「ずっと野球部だったが、高校の野球部に入ったタイミングで（実家の）建設会社が入ってきて、グラウンドが全部黒土になった」「太田の黒土。その実績だけでキャプテンになりました」とでるわ、でるわの名家トーク。

ただ、父親はかなり厳しい人で「反抗したら車に乗せられて山においてけぼり」「父親には敬語」という関係性。周囲からも政治家として期待されることが嫌になり「政治家と遠いところに行きたい」と思っていたときに、キングオブコントでかもめんたるが優勝したのを見て勤務先を１年で辞めて養成所に入ったという。

もちろん家族には内緒だったが「ゴッドタンに出させてもらったら『太田さんの子が芸人やってる』って県民が気付いて。すぐに帰省して『お父さんお話があります。お笑いやってます』って」と説明するも、事後承諾だったことに「筋が通ってない」と激怒されたと振り返っていた。