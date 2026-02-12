お願い…ずっと売ってて！見た目も香りも大満足！200円とは思えないインテリア

ダイソーのアロマディフューザーって、香りの拡散力が弱い印象ですよね。しかし、今回GETしたこの商品は違いました。遊び心のあるデザインのスティックが液体を吸い上げ、しっかり香るアイテム。冬にピッタリなフレグランスとお洒落な見た目が、￥220（税込）とは思えないクオリティだったんです。要チェック！

商品情報

商品名：ボールスティックディフューザー（50mL、ウッド）

価格：￥220（税込）

内容量：50mL

使用期間（約）：開封後2週間

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480586052

￥220（税込）とは思えない！買って大正解なアロマディフューザーをチェック

ダイソーをパトロール中、インテリアグッズ売り場で気になる商品を発見しました。今回ご紹介するのは、その名も『ボールスティックディフューザー（50mL、ウッド）』。お値段は￥220（税込）。グリーンのアロマディフューザーで、先端に球が付いたアロマスティックが4本付いていました。

使い方はボトルのフタを開けて中栓を外したあと、再びフタを閉めて付属のスティックを挿すだけ。使用期間は開封後約2週間となっています。

香りもデザインも大満足♡ずっと売っててほしいダイソーの『ボールスティックディフューザー（50mL、ウッド）』

実際に使ってみると、パウダーグリーンティー系の上品で清楚な香りに、クリーミーで優しい甘さが加わって冬にぴったりなイメージ。まるで海外製のアロマキャンドルにありそうな香りで、筆者的に大当たりなフレグランスです♡

ダイソーのアロマディフューザーは香りの拡散力が弱いと感じることが多々ありますが、こちらはやや強めな印象。香りが強いと感じる場合は、スティックの本数を減らすことで調整できるのが◎自分の好みに合わせて使いやすいアイテムです。

香りの拡散力があるとはいえ、デスクに置くとふんわりと香る絶妙な加減なので、筆者的にはちょうどよかったです。ふとした瞬間に癒されるので、作業が煮詰まった時はいいリフレッシュになります。また、シンプルなボトルと遊び心のあるスティックのデザインがマッチしていて、見た目も大満足な商品です。

今回はダイソーの『ボールスティックディフューザー（50mL、ウッド）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。