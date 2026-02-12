【藤 和彦】95億人大移動の春節でもカンフル剤にならず…富裕層もダメ、製造業もダメ、八方ふさがりの中国経済の実態

過去最大の大移動が始まる

中国の春節（旧正月）に伴う帰省・旅行ラッシュ期間が2月2日に始まった。

今年の春節は17日に当たり、15日から23日までの9日間という長期連休（昨年より1日多い）となるため、国内旅行者数は延べ95億人と昨年の90億人を上回り、過去最多を記録する見通しだ。

旅行や外食などの消費拡大が期待されているが、足元の状況は暗いと言わざるを得ない。

中国メディアは「旧正月を前にした中国で、倒産や経営者の夜逃げが全国各地で相次ぎ、賃金未払いの事案が急増している」と報じている。

消費を牽引してきた富裕層の動向も不安定だ。

米コンサルティング大手ベイン・アンド・カンパニーは1月下旬、「中国の高級品市場は昨年第4四半期に前年比1〜2％のプラスになった」との調査結果を公表した。不動産不況の影響でマイナスが続いていた高級品市場が上向きに転じたのは、好調な株式市場のおかげだという。

だが、楽観は禁物だ。専門家は「市場変動率の高さなどが嫌気されて、株式は不動産がかつて提供した資産形成効果の代替にはなりえない」と指摘しているからだ。

富裕層もつらい

昨今の金（ゴールド）相場の変調も富裕層にとって痛手だ。

1月末、金は一時1オンスあたり約5600ドルの史上最高値付近まで上昇するも、その後4770ドル前後まで下落した。この急落で最も打撃を被ったのは中国人投資家だと言われている。

ベインも「中国の富裕層は実用性重視で中古品を選ぶ傾向が強まっている」としており、富裕層が中国の消費全体を底上げすることを期待するのは難しいだろう。

中国の不均衡な経済構造を象徴するのは港湾都市だ。米ニューヨーク・タイムズは1月29日、「（中国最大の港湾都市である寧波について）輸出工場は24時間稼働している傍らで、地域の住宅市場は崩壊し、商業エリアは閑散としている」と報じた。

電気自動車などを生産する工場群が活況を呈しているのにもかかわらず、市内から聞こえてくるのは「カネがない」との嘆き節ばかりだ。

4年連続の減少

財政が逼迫する地方政府も景気を下支えする力を有していない。

地方政府の昨年の土地使用権の売却収入は、前年比14.7％減の約4兆1500億元（約92兆円）と4年連続の減少だった。

内需の低迷は好調を維持する製造業にも深刻な打撃を与えている。

中国の昨年の自動車売上高は前年比7.1％増の約11兆元（約240兆円）だったのに対し、利益が0.6％増の約4600億元（約10兆円）にとどまったため、利益率は4.1％と過去最低となった。

価格競争が激化する中、企業各社は顧客囲い込みのために購入ローンの期間を最長8年に拡大しており、財務への負担は高まる一方だ。

後編記事『EV製造コストは爆上がり、アメリカによるレアアース封じ込めも進む…輸出頼み、中国経済の限界』で見ていくように、虎の子EVは急激なコスト増に見舞われている。また生産で約7割、精製加工で約9割と世界トップシェアを誇るレアアースも窮地に立たされようとしている。

