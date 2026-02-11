人気ガールズグループ「TWICE」のダヒョン(27)が足首を骨折したため、当面の間活動を休止することが11日、発表された。所属事務所「JYPエンターテインメント」が伝えた。ダヒョンは治療と回復に専念するため、2月から3月にかけて予定されているTWICEの北米ツアーにも参加しない。

所属事務所の公式サイトなどで「ダヒョンは北米ツアーの初期段階において足首に違和感を覚え、アメリカ滞在中も治療を続けていました。帰国後、再度検査を受けた結果、骨折と診断されました。医師の診断に基づき、治療を継続し、十分な休息を取るよう指示されています」と発表された。

続けて「ダヒョンはツアー中、ファンの皆様とお会いできることを心待ちにしており、怪我の後も、座ったままのパフォーマンスを含め、ステージに立つことに全力を尽くしていました。しかし、歩行、ジャンプ、振り付けといったパフォーマンスは怪我をした部位に大きな負担をかけるため、パフォーマンスの継続は回復を妨げる可能性があります」とし、「アーティスト、会社、医療関係者が慎重に協議した結果、アーティストの健康を第一に考慮した結果、2月13日から3月7日まで予定されていた北米ツアーには参加しないことが決定しました」と伝えた。

今後について「ダヒョンは当面治療と回復に専念」するとし、「元気な姿でファンの皆様のもとへ戻ってくることを楽しみにしております。今後のスケジュールへの参加については、ダヒョン本人および医療関係者と協議の上、回復状況を注意深く観察した上で決定いたします」と呼びかけていた。