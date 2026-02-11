『ハイスクール！奇面組』第6話「モジモジ豪くん」「教えてください結婚のこと」あらすじ＆場面カット！
全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて1月9日（金）より放送中のTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。第5話のあらすじと場面カットが公開された。
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
第6話のあらすじはこちら。
＜第6話「モジモジ豪くん」「教えてください結婚のこと」あらすじ＞
「モジモジ豪くん」
階段から転げ落ち、⾜を⾻折してしまった千絵。学校を休んだ千絵のために、お⾒舞いの相談をする⼥⼦たちを⾒る豪は思うことがあるよう。そして、そんな豪の様⼦に気づいた ”奇⾯組” が⼀計を案じて……
「教えてください結婚のこと」
このところ、伊狩先⽣は放⼼状態。不審に思って問い詰めると──なんと伊狩先⽣と⽯砂先⽣が結婚！？
お祝いムードの⽣徒たちにまんざらでもない先⽣たちだったが、結婚式の⼆次会に招待した ”奇⾯組” たちのことが気がかりで……
＞＞＞第5話場面カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）新沢基栄／集英社・奇面組
